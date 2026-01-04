En vivo
Independiente Medellín suma dos caras nuevas a su pretemporada

Ambos jugadores llegan al poderoso, que tendrá torneo internacional este semestre, en los mismos términos: un año de préstamo con opción de compra.

