Independiente Medellín suma dos caras nuevas a su pretemporada

Independiente Medellín sigue moviéndose en el mercado mientras avanza su pretemporada para 2026. El equipo antioqueño confirmó la llegada de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, dos futbolistas jóvenes que se integran al plantel profesional en medio del armado deportivo.



¿Quiénes son los nuevos refuerzos del DIM?

Viveros, lateral derecho de 21 años, llega al DIM procedente del Houston Dynamo. El defensor tuvo continuidad en la MLS Next Pro, donde se destacó por su intensidad, recorrido permanente y vocación ofensiva por el costado derecho.

El nuevo refuerzo del Medellín se suma en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Su perfil se ajusta a esquemas que exigen laterales con ritmo alto, amplitud y compromiso tanto en defensa como en ataque.

La otra cara nueva es Marlon Balanta, defensa central zurdo de 19 años y uno de los nombres con mayor proyección reciente en el Torneo BetPlay. Con 1,88 metros de estatura, ha sobresalido por su solidez, juego aéreo y buena lectura defensiva.

Además de su presencia física, de Balanta, el DIM destacó que aporta salida con balón y criterio para iniciar juego desde el fondo, características clave en el fútbol actual. Su condición de zaguero zurdo le ofrece variantes al cuerpo técnico en la estructura defensiva.



Formado en Real Cartagena y con paso por Orsomarso durante 2025, el defensor ha hecho parte de procesos de Selección Colombia Sub-17. Al igual que Viveros, llega a Independiente Medellín a préstamo por un año, con opción de compra, y buscará ganarse un lugar durante la pretemporada.