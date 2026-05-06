Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional podría tener boletería en otra ciudad

Un dolor de cabeza tienen el Internacional de Bogotá a pocos días del pitazo inicial del partido de ida de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I contra Atlético Nacional. Hay incertidumbre sobre dónde jugará, pues hay obstáculos para poder usar plenamente el estadio El Campín o Techo en la capital.

"La decisión de la comisión se tomó teniendo en cuenta pues algunos incidentes de la barra Nacional en el pasado, y pues que el sábado hay mucha actividad comercial alrededor de la ciudad por el Día de la Madre", dijo el presidente del club bogotano, Nicolás Maya, en entrevista con Blog Deportivo.

Ante esto, confirmó que, ante las restricciones en Bogotá, el equipo ya analiza sedes alternas como Tunja. Si se determina de esta manera, empezaría oficialmente la venta de boletería en su página oficial.



¿Por qué no se podría jugar en El Campín?

El principal obstáculo para que el compromiso se juegue en Bogotá sería por cuestiones de seguridad pues el estadio El Campín permitiría un mayor aforo y, especialmente, la presencia masiva de hinchas de Atlético Nacional. La alternativa planteada por las autoridades ha sido el estadio de Techo, pero bajo condiciones restrictivas que, según el directivo, hacen inviable el evento desde el punto de vista económico y organizativo.

“Estamos trabajando con la Alcaldía y la Policía Nacional para encontrar una solución. Creemos que, con su apoyo, se puede reconsiderar la decisión”, explicó Maya. Sin embargo, reconoció que el club no se queda de brazos cruzados y ya tiene en marcha un “plan B” que contempla otras plazas cercanas a Bogotá.



Foto: X @InterBogOficial @nacionaloficial

Entre esas opciones aparece con fuerza Tunja, donde el estadio La Independencia se perfila como la alternativa más viable. Según el presidente, las autoridades locales han mostrado disposición para albergar el partido, aunque aún deben resolverse aspectos logísticos y de seguridad con la Policía de Boyacá. El eventual traslado implicaría nuevos desafíos, pero también abriría la puerta a una mayor asistencia de público en comparación con el Metropolitano de Techo.

Un punto clave en esta situación es la boletería. Maya confirmó que, hasta ahora, no se ha iniciado la venta de entradas precisamente por la falta de definición sobre la sede. Esto evitaría inconvenientes con devoluciones en caso de un cambio de ciudad, pero también evidencia la urgencia de tomar una decisión en el menor tiempo posible, tanto para los clubes como para los aficionados.

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Por ahora, la definición sigue en manos de las autoridades y de las gestiones contrarreloj del equipo bogotano. Lo cierto es que, si no hay un acuerdo para jugar en la capital, el duelo podría mudarse de ciudad y, con ello, cambiar por completo el panorama para la venta de boletería y la experiencia de los hinchas en esta llave decisiva.