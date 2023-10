Johan Rojas, de La Equidad: “El recogebolas del Huila salió caminando y riendo"

La polémica de la fecha 15 de la Liga BetPlay se vio en el juego entre el Atlético Huila y La Equidad. En los últimos minutos del partido, el equipo capitalino tuvo una opción clara de gol al aprovechar una mala salida del local, pero la jugada se vio truncada por la intervención de un recogebolas que botó otro balón dentro del área e impidió la finalización de la jugada, que podría haber terminado en el segundo gol del visitante, es decir, en una posible victoria 1-2.

Al respecto, Johan Rojas Echavarría, volante 10 de La Equidad, quien era el jugador que estaba a punto de definir contra el arquero en esa polémica jugada, expresó su malestar en Blog Deportivo por lo ocurrido con el recogepelotas, que tendría aproximadamente 17 años y hace parte del equipo sub-20 del Huila.

“Sorprendido porque la verdad nunca se me había presentado eso. Me sorprende cuando voy de frente al arco y veo el otro balón ahí... Me concentré fue en mirar el otro balón y tiré el balón donde no debía”, dijo Rojas.

El volante manifestó que sus compañeros de equipo sintieron “impotencia, rabia, porque el fútbol no se puede dañar por cosas como estas” y esperan que no vuelva a suceder.

“El recogebolas estaba detrás del arco y salió caminando, riendo. Eso le da más impotencia a uno. Se veía de 17 – 18 años (…) Se le sale a uno esto de las manos y uno no sabe qué pensar en el momento”, añadió Rojas, quien está convocado a la Selección Colombia Sub-23 para amistosos frente a Costa Rica y luego los Juegos Panamericanos.

Por el momento no se conoce ninguna sanción por parte de la Dimayor contra el muchacho que interfirió claramente en el desarrollo del juego. El Atlético Huila, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido con el muchacho y afirmó que tomarán las medidas correspondientes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Asimismo, se disculpó con La Equidad “por el impase presentado”.

