Jorge Luis Pinto no dio la cara tras nueva derrota del Deportivo Cali, esta vez ante el DIM

Deportivo Cali , uno de los equipos históricos del fútbol profesional colombiano, no la pasa nada bien. Los problemas del club azucarero, aparte de los deportivos, pasan por el tema administrativo, pues se conoció que adeudan salarios a integrantes de la actual plantilla dirigida por el técnico santandereano Jorge Luis Pinto .

La derrota (3-0) ante Independiente Medellín , en condición de visitante en el Atanasio Girardot, agravó la crisis de resultados que vive el equipo en la liga colombiana: en la que no solo es último en la clasificación, con nueve puntos de 33 jugados, sino que además, se hunde en la tabla del descenso.



Tal habría sido la frustración del estratega y la tensa situación que se registró en el camerino, que Pinto tomó la decisión de no asistir a la rueda de prensa, como es su obligación por reglamento. En su lugar se presentó su asistente técnico, el exjugador Sergio 'Barranca' Herrera, quien se disculpó a nombre del timonel mundialista.

"El profe no se siente bien. Esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien. No suele pasar eso, pero es algo de fuerza mayor, y bueno, aquí estamos tratando de poder atender las preguntas de ustedes", señaló el exfutbolista.

Esto se sumó a las informaciones que indicarían que se produjo un enfrentamiento entre los futbolistas al interior del camerino; y no solo eso, lo que sería la renuncia del volante ofensivo Kevin Mantilla, a quien le deberían dos meses de salario.

Publicidad

Hasta el momento, ni el club azucarero ni el técnico Jorge luis Pinto han afirmado ni desmentido los hechos que se habrían presentado después del compromiso en suelo antioqueño.

El siguiente compromiso del Deportivo Cali será ante un rival directo en su anhelo de no descender: Unión Magdalena, este sábado a partir de las 6:00 de la tarde. El perdedor de este duelo se acercará aun más al temido fantasma de la B.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: