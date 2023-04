Crece la preocupación en la sultana del Valle a raíz del pésimo momento que vive el Deportivo Cali , que, por desgracia, se acerca al descenso y deja con "un dolor" a más de una hincha azucarero.

Pero este dolor no solo se transmite en la afición azucarera, sino que tanto jugador como cuerpo técnico aseguran sentirse de la misma manera, pues, según expresó Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, ellos entienden lo que sienten los hinchas en estos momentos.

"Hemos pedido seguridad y tengo que decirlo con franqueza, un día los muchachos de la barra vinieron aquí a la cancha plena y no quiero que suceda eso más con los jugadores (...) Quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras, que sepan que el grupo, los jugadores y cuerpo técnico somos honrados. Lo que ellos sientes, lo sentimos nosotros, como ellos sienten venirse de Bogotá o Neiva, nosotros también vivimos destrozados", manifestó Jorge Luis Pinto en rueda de prensa, que, no pudo sostener las lagrimas en medio de una ovación de aplausos, tras la pregunta de Juan Carlos Cortés, periodista de Blu Radio.

Asimismo, el técnico azucarero aseguró que no tiene palabras para explicar el difícil momento que está atravesando el equipo en liga, pero, que ningún jugador ha dejado de correr o dar el 100 % en cada partido, pues de no ser así ya los habría echado.

"Después de mal o bien haber corrido y metido, porque no ha ningún jugador que no lo haga o si no ya lo habría sacado, en eso no soy inocentes, porque todo eso lo tengo analizado. Le quiero decir a todas las barras que acá hay gente honrada", añadió.

En este momento, el Deportivo Cali ocupa la última posición de la tabla general después de 11 partidos disputados en este semestre y cada día se acerca al puntaje negativo del descenso que les haría vivir la pesadilla del torneo lo más pronto posible.