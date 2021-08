La decisión de continuar con el partido la tomaron el árbitro y la Policía: presidente de Santa Fe

Nacional derrotó a Santa Fe en el estadio El Campín, en la tercera fecha de la Liga BetPlay; sin embargo, esta noticia pasó a un lado luego de que en el entretiempo del partido se presentaran enfrentamientos entre algunos desadaptados que se hacen llamar hinchas.

En diálogo con Mañanas BLU, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, dijo que la situación se presentó por unos hinchas de Nacional que se pasaron a la tribuna familiar en donde se ubicaban niños y adultos mayores.

“Yo creo que no hay palabras para expresar lo que pasó anoche. En minutos unos señores, mal llamados hinchas de Nacional, se fueron contra unos hinchas de Santa Fe, niños, personas de edad. (…) Es gravísimo. Son unos barbaros que les dio por atacar a los niños y personas de tercera edad”, relató Méndez.

Pese al bochornoso hecho, el partido continuó. Sobre esto el presidente Méndez aseguró: “El árbitro decide continuar el partido. Él habla con el general de la Policía Eliécer Camacho, quien le da garantías, y decide continuar el juego”.

Según Méndez, si bien en medio de las tribunas había personas de logística, ellos no tienen los elementos para detener a la “manada de gente” que se pasó a la tribuna familiar.

El presidente de Santa Fe, asimismo, insistió que las barras no cuentan con ningún apoyo del equipo. “Lo único es cuando se les autoriza entrar los trapos. Ellos no tienen apoyo de la institución como tal, no se les da boleta ni se les paga transporte”, afirmó.

Eduardo Méndez reiteró, además, que mientras él esté como presidente de Santa Fe, no permitirá el ingreso de hinchas de Nacional al estadio El Campín.

De igual forma, reconoció que sí hubo errores en la preparación del partido, aunque, según manifestó, el equipo cumplió con lo establecido en el Puesto de Mando Unificado.

Escuche al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en entrevista con Mañanas BLU: