La foto después de la "pelea" entre Mosquera y Velásquez de Santa Fe en gol contra el Cali

Uno de los hechos que empañó la fecha 19 de la Liga BetPlay fue la pelea que hubo entre Harold Santiago Mosquera y Yílmar Velásquez, jugadores de Santa Fe, durante la celebración del segundo gol en su visita el Deportivo Cali.

Mientras sus compañeros festejaban lo que era el primer gol de Edward López este semestre por la liga, el volante y el atacante se encararon, golpearon las cabezas y se manotearon.

Todo esto lo vio el árbitro del partido quien no dudó en sacarles la tarjeta roja a ambos, pues es algo que avala el reglamento, y, de fondo, el referente Daniel Torres lamentándose por lo que acababa de suceder.



La foto después del encontrón de jugadores de Santa Fe

Horas después de esta polémica, que ha generado dudas sobre la unión del grupo de jugadores dirigidos por el técnico Jorge Bava, Harold Santiago Mosquera publicó una fotografía con Yílmar Velásquez en lo que parece ser el gimnasio de la sede de Santa Fe.

En la imagen se puede ver a ambos levantando el pulgar de la mano izquierda, pero con expresiones faciales diferentes: Mosquera con una sonrisa y Velásquez un poco más serio.

"Acá hay hermandad, allá ustedes", escribió el número 23 en la imágenes publicada como historia en su perfil de Instagram.

¿Reconciliación en Santa Fe? La foto de Mosquera y Velásquez después de encontrón durante partido / Instagram @santiagomosquera_13

¿Castigo para Mosquera y Velásquez?

De acuerdo con el periodista Juan Pablo Arévalo, la foto de estos jugadores fue tomada luego de una solicitud pedida por Harold Santiago Mosquera. Asimismo, informó que, en principio, el castigo para ambos futbolistas de Santa Fe sería una sanción económica.

Además, afirmó que en el club cardenal estarían "cansados" de los comportamientos y "malas actitudes" del atacante.

Vale recordar que en la rueda de prensa al terminar Cali vs. Santa Fe, el técnico Bava fue cauteloso con sus declaraciones al manifestar que no tenía suficiente información para realizar un juicio. Lo cierto es que, de momento, el entrenador no podrá contar con estos jugadores para los próximos dos partidos al ser una roja directa, es decir, fecha 20 de la liga y primera jornada de los cuadrangulares.