La revelación de Elkin Congote sobre la leyenda del 79 y el drama de exjugadores del América

El exfutbolista Elkin Congote habló con Blog Deportivo de Blu Radio sobre el emotivo reencuentro con otros exjugadores que hicieron parte de aquel glorioso momento cuando consiguieron la primera estrella para América de Cali.

Compartió varios recuerdos "apoteósicos" de esa generación y, además, reflexionó sobre la labor social que él y su familia realizan en pro de los futbolistas retirados.

En un tono más nostálgico, Congote rememoró el reciente encuentro de los jugadores campeones de 1979. Explicó que revivieron 46 años y se "pusieron al día". En ese sentido, bromeó con que "no es fácil reunir casi 30 personas" que hicieron parte de "ese momento glorioso".

"Todo salió muy bien. Todos los jugadores estaban felices, estaban con sus familias y departieron de un almuerzo tranquilo", aseveró Congote.



El evento fue organizado gracias a un ofrecimiento de Provenza, el sitio donde se concentraron para obtener el primer título, según aclaró.

Barón Rojo Sur

Surgieron anécdotas memorables. Dijo que, por ejemplo, Willington Ortiz "contó una que él era un poquito dormilón" y el médico solucionó el problema indicándole que se acostara con los que se levantaban temprano, como 'Pitillo' Valencia y Lugo, logrando así que "llegara a los entrenos a tiempo".



El día que la tierra se movió un día antes de la final

Otro tema central de las conversaciones fue "el día del temblor de tierra en Provenza" en el 79, justo antes de la final. Congote recordó que, debido a la costumbre del doctor Gabriel Ochoa Uribe de cerrar las puertas con una tranca, no podían salir.

En medio del caos, la edificación que era "toda en guadua" se movía y la reacción fue instintiva: "Víctor Luga agarró eso a patadas", mientras otros salieron corriendo, incluso desnudos.



El lado humano del fútbol: la lucha por la dignidad de los exjugadores

Congote compartió su profunda vocación social hacia los exjugadores. Mencionó su trabajo en la administración municipal en la Secretaría de Deportes, donde logró llevar a cabo lo que considera "el proyecto más más valioso para los deportistas en toda la historia": la validación del bachillerato de fútbol para cerca de 60 exjugadores.

Publicidad

Este logro les permitió graduarse y empezar "su carrera como tal, porque podían firmar sus contratos con las diferentes empresas," mejorando su calidad de vida.

A pesar de que esta labor no genera ingresos y "no da plata", afirmó que les proporciona "una inmensa satisfacción" de hacer lo que deben de hacer por cada uno de ellos.

Por eso, destacó el apoyo de "manos amigos" y médicos que han sido del fútbol profesional y les ayudan mucho en este proceso. Finalmente, Congote reiteró su compromiso: "Donde nos inviten nosotros allá estaremos".

