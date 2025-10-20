El chileno que narró con el alma gol de Colombia vs. Francia: “Grítalo si eres colombiano”

Alberto López, narrador de Radio ADN de Chile, cautivó a la audiencia sudamericana, especialmente a los hinchas colombianos, con su estilo de relato cargado de sentimiento, poesía y hasta modismos locales. Fue durante el partido de Colombia vs. Francia en el Mundial Sub 20 que lo hizo emocionar.

López, conocido en el medio como 'El trovador del gol', logró tocarle la fibra de manera genuina a la hinchada y hasta colegas periodistas con sus particulares narraciones

Colombia vs. Francia en el Mundial Sub-20 // Foto: AFP

mbró varias tradiciones como el Carnaval de Barranquilla.

El cariño de López por Colombia es profundo y personal y, se remonta incluso a su infancia. De hecho, contó que ya ha tenido la oportunidad de conocer varias ciudades, incluyendo Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá.



"Me encanta Colombia. Creo que tengo un pedacito de mi corazón colombiano. Me encanta (…) Cada que voy, me tratan muy bien; escucho música colombiana, crecí con esas canciones”, puntualizó en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

A esto se suma que su pareja es cartagenera, pero criada en Barranquilla. Esta inspiración lo motiva a usar expresiones muy propias de la calle y modismos colombianos en sus transmisiones, aunque siempre con respeto.

Selección Colombia en el Mundial Sub 20 Foto: AFP

“Cada una de esas palabras las supervisé, las consulté para, como decimos acá en Chile, no ‘meter la pata’. Creo que gustó mucho, lo que agradezco. Soy muy agradecido con Colombia”, comentó.

De hecho, López ya había ocupado frases de vallenatos y canciones colombianas en un momento determinado, como cuando Yerry Mina le anotó un gol a Inglaterra en el Mundial 2018.



Un relato con el alma

Durante el triunfo de Colombia sobre Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20, López demostró su pasión con un relato que se hizo viral, utilizando la famosas expresiones y dichos del país.

Y es que, al narrar el gol de Óscar Perea, ‘El trovador del gol’ explotó en la cabina: “Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Grítalo si eres colombiano, grítalo si eres colombiano (…) A los dos minutos aparece Colombia asfixiando al fondo francés. Perea, un remate sutil abajo. Todo el mundo arriba de la silla, esto parece el carnaval de Barranquilla. Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador, qué berraco, para definir de esa manera”.

Gol de Colombia 🇨🇴 frente a Francia 🇫🇷 pic.twitter.com/Df9t1mSF1i — Alberto Jesús López (@trovadordelgol_) October 19, 2025

López explicó que su estilo se basa en la poesía y la adaptación de textos famosos. Por ejemplo, en un partido en que Chile le ganó a España, modificó la letra de la oración Padre Nuestro.

"Eduardo Vargas santificado sea tu nombre. Los goles siempre van a estar en tu reino. Se hizo tu voluntad aquí en Río de Janeiro. Como en tantas ocasiones le diste el gol a Chile, le alegraste el día. Perdona Iker Casillas por querer contener tu tiro, como él también te perdona porque le conviertes y no pierdas nunca esa tentación del gol y libra Chile de todo mal".

A pesar de su profundo afecto por Colombia, López enfatizó que la lealtad con su país natal es inamovible: “Chile es sagrado y yo siempre digo, bueno, los goles contra mi selección no los grito, lógicamente”.