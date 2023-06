La seguridad la dejo en manos del alcalde: presidente de Nacional por advertencia de Daniel Quintero

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, habló sobre la gran final del fútbol colombiano que disputará el verdolaga contra Millonarios , este sábado, 24 de junio, en el estadio El Campín de Bogotá.

Navarro fue optimista con su equipo y, según las estadísticas que dio, los últimos resultados de Nacional en Bogotá lo favorecen.

“Me puse a revisar los últimos 10 partidos de Nacional y Millonarios en Bogotá , nueve por Liga y uno por Superliga: cinco empates, tres victorias de Nacional y dos de Millonarios. Entonces, con un antecedente de esos no puedo estar negativo”, dijo.

Pero la conversación con Camila Zuluaga fue más allá del partido, ya que se le preguntó sobre lo dicho por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio de la polémica por la transmisión del partido en lugares públicos de la ciudad.

Quintero dijo en un video que, así como Win Sports no permitía que se transmitiera la final en pantallas gigantes, iba a quitar la Policía dentro del estadio y la seguridad debería ser puesta por parte de los organizadores del campeonato.

"Ahora, como son ellos los que dicen que esto es un evento de interés privado entonces de ahora en adelante acatando el Código de Policía ellos deben poner toda la seguridad, la Policía la tendremos afuera pero adentro, los 900 policías que nos toca poner dentro del estadio los tendrán que pagar ellos con vigilancia privada", señaló Quintero.

Frente a esto, Navarro no quiso entrar en polémicas y se limitó a decir que “la seguridad está en manos del alcalde”.

“Nosotros nos tenemos que acoger a lo que diga la normatividad en ese sentido. Yo tengo entendido que cuando son espectáculos públicos, quien tiene que garantizar la seguridad en los estadios, llámese conciertos, partidos de fútbol, en fin, lo que sea, corresponde a las alcaldías o a las autoridades locales, y no a los equipos profesionales”, indicó el presidente.

Además, agregó: “Ustedes saben que la vigilancia privada no tiene la potestad en un estadio de retener aficionados o de requisarlos; no tiene el mismo alcance que tiene la vigilancia pública. Entonces, yo no quisiera entrar a hablar sobre ese tema, estoy más concentrado en el juego de mañana”.