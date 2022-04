"Los jugadores no estuvieron a la altura de la eliminatoria": 'Alcatraz' García defiende a Rueda

Gilberto ‘Alcatraz’ García, actual jugador del Deportivo Pasto y quien fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional de la mano de Reinaldo Rueda, habló en Blog Deportivo sobre el entrenador y su paso por la Selección Colombia.

El lateral manifestó que, pese a que no se logró el objetivo de llegar a Catar 2022, eso no debe opacar las capacidades de Rueda como entrenador. Además, expresó que todos los que están en la ‘Tricolor’ deben ser autocríticos, no solo el técnico.

“Uno como jugador debe decir que no estuvo a la altura de los partidos importantes que se pudo disputar. En este caso me parece, con todo el respeto, no estuvieron a la altura de unas eliminatorias competitivas. Tendrían que mostrar todo su bagaje futbolístico, que muestran en sus clubes al servicio de la selección”, dijo.

“Cuando el profe llegó, nos llenamos de ilusión porque sabemos las capacidades que tiene para dirigir, las estrategias que tiene para ganar partidos. Lastimosamente no se pudo plasmar todo eso en la selección. Nos quedamos con esa tristeza de estar fuera nuevamente de un Mundial”, añadió.

En su opinión, no solo Rueda debe salir a “dar la cara” por la no clasificación al Mundial de Catar 2022, sino los jugadores también debieron asumir su responsabilidad.

“Ellos también tendrían que salir a dar la cara. No solo que la cojan contra el profe, no me parece justo (…) Tiene que haber un revolcón en la selección. No sé quién va a llegar, pero tratará de que la nueva generación nos lleve a cosas importantes, que es lo que merece el país”, concluyó.