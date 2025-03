¿Marino Hinestroza es agrandado? Esto respondió su formador

Marino Hinestroza cumplió este jueves el sueño de muchos futbolistas profesionales: ser llamado a la selección de mayores. Por eso, Leonardo Molina, formador y exentrenador de esta promesa del fútbol colombiano, contó detalles de este jugador de 22 años de Atlético Nacional.

Afirmó que Marino todavía no ha llegado a su máximo nivel y todavía le queda mucho camino por recorrer y, según él, ser una figura de la tricolor si tiene el adecuado acompañamiento en su día a día.



¿Marino es agrandado?

En algunos partidos, Hinestroza ha sido foco de críticas por sus comportamientos dentro del campo con algunos rivales o hacia la hinchada rival. Ante esto, Molina manifestó que el jugador tuvo varios obstáculos en su niñez y ahora, al ver la fama, tal vez no pueda expresarse de la mejor manera.

"Le tocó esforzarse tanto y pasar muchos obstáculos, ahora puede ver la fama y de pronto sentirla tan grande que a veces es incontrolable, pero Marino Hinestroza es una persona que me dice "papá", me pide la bendición y cada vez que consigue un logro me está informando de lo que hace", dijo el entrenador, quien también formó a Jhon Janer Lucumí.

De hecho, contó que el atacante del equipo verdolaga es una persona amorosa y a medida que pase el tiempo, que pueda seguir rodeándose de futbolistas con experiencia, podrá expresarse adecuadamente, pues "hay jugador para rato".

Asimismo, reveló la charla que tuvo con Marino en diciembre del 2024, donde le expresó que él no es arrogante, sino que quiere y anhela objetivos más grandes en su carrera.

"Tiene que ir cambiando porque de pronto él no ha terminado su tema de bachillerato, entonces no se ha ilustrado en la educación y cómo dirigirse a las personas. Entiendan que es una personas que no tuvo muchas cosas, ahora las tiene y quiere disfrutarlas, pero hay que guiarlo", añadió Molina, quien también es agente de Tránsito en Cali y tiene su escuela de fútbol para niños de estratos 1 y 2.