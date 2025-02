Marino Hinestroza reacciona a visita de Joan Castro a Uribe: "¿Qué haces ahí?"

Diversas opiniones en torno a la sorpresiva visita del lateral Joan Castro a la casa de Álvaro Uribe Vélez. El futbolista compartió con él y recibió un mensaje de apoyo, pero, a su vez, de advertencia por parte del expresidente colombiano, que, según se sabe, también ha sido declarado hincha de Atlético Nacional.

"Me ha dado tanto gusto tener esta noche a Joan Castro, que este año no puede perder Nacional. Me la cobran, te paso la cuenta", le dijo Uribe al lateral de Atlético Nacional, palabras que generaron diversas opiniones en redes sociales, desde críticas como felicitaciones al futbolista por compartir con el expresidente, que siempre ha dicho ser simpatizante del equipo antioqueño.

Este fue el video de Uribe y Joan Castro

Marino Hinestroza reacciona a la visita

Pero el tema volvió a viralizarse a altas horas de la noche de este miércoles, 5 de febrero, pero, esta vez, a raíz del extremo Marino Hinestroza, también de Atlético Nacional, quien comentó el video del expresidente sorprendido por la visita y le dejó una pregunta a su compañero: "Castro, ¿qué haces ahí?", acompañado de algunos emojis de risa y llanto.

Por supuesto, el comentario del volante de Atlético Nacional creó diversas opiniones, en su mayoría en forma de sátira por este hecho, que, según los hinchas, no se lo esperaban en lo absoluto. Pero lo tomaron de buena forma y confirmaron la buena relación que existe entre los miembros del plantel verdolaga para poder molestar entre ellos.

¿Uribe cuándo dijo ser hincha de Atlético Nacional?

Desde su periodo como presidente, Álvaro Uribe ha expresado su cercanía con Atlético Nacional y su identificación con la institución verdolaga. Incluso, en 2020, en entrevista con CM& lo recordó: “Soy hincha de Nacional, pero cuando me preguntaban ‘yo decía que era hincha de Nacional, pero necesito los votos de los hinchas de Medellín'".