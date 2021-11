Martín Cardetti, extécnico de Bogotá F.C.: El presidente aprovechó el momento para sacarnos

Martín Cardetti, quien, hasta el lunes, 8 de noviembre, era el entrenador de Bogotá F.C., pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre su salida del equipo tras perder contra Fortaleza, pese a que el conjunto terminó segundo en el torneo regular con 28 unidades y clasificó a cuadrangulares.

“El viernes fue el partido (contra Fortaleza), el domingo él (Ferney Perdomo, presidente y máximo accionista del club) me comunicó que no continuaba como entrenador. Los jugadores me respaldaron, pero la idea futbolística mía es muy diferente a la del presidente, por eso se decidió seguir con el despido”, dijo.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

El entrenador manifestó que el presidente no estaba de acuerdo con algunos “futbolistas que estaban jugando” y quería que otros sí actuaran en el conjunto capitalino.

“No puedo tirar todo por un partido, que reconozco jugamos mal. (Perdomo) aprovechó el momento para sacarnos, pero con la tranquilidad del trabajo que vinimos a hacer”.

“En mi cuerpo técnico somos profesionales, me parece una locura volver por el manoseo (de la nómina). No puedo permitirme una cosa así”, añadió.

Sobre la recesión del contrato señaló que “todavía no me han llamado. Seguramente en estos días me llamarán para la recesión, espero por lo menos cumplan con eso”.

Publicidad

Asimismo, reveló que también lo culparon por la intoxicación de dos futbolistas. “Es cierto, me echaron la culpa del menú, lo que pasa es que no estudié nutrición”.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: