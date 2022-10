"Me avergüenza que Junior no clasifique a cuadrangulares": Julio Comesaña

En entrenador Julio Comesaña expresó en rueda de prensa que le daría "vergüenza" si el Junior de Barranquilla no clasifica a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. De hecho, indicó que ya se siente de esa manera por la actual posición del equipo tiburón, que está en la casilla 12 con 25 unidades.

"Ojalá fuera una preocupación no clasificar, me avergüenza que el Junior no entre a las finales del campeonato. Ya la situación actual me avergüenza. Las evaluaciones las hago al final", comentó el uruguayo.

Publicidad

Al Junior le quedan dos partidos por disputar: como local ante Cortuluá y visitará a Jaguares. Pese a que las estadísticas indican que los ocho equipos clasificados deben estar en el umbral de los 32 puntos y Junior no alcanzaría esa suma en caso de ganar los otros de juegos, Comesaña asegura que puede avanzar a la siguiente fase.

"No recuerdo cuando entraron menos del 50 %, pero también entiendo que hay alguna situación que se puede presentar (...) Sigo creyendo que con 31, así que tenemos que pensar en el partido contra Cortuluá y no en más. Los ahorros que teníamos se acabaron, no hay alternativa, hay que ganar", dijo.

El entrenador también comentó que sobre la plantilla del Junior, actualmente 9 no están aptos por lesión, por lo que no está de acuerdo con el calificativo "plantelazo" que algunas personas dicen sobre el equipo, pues Comesaña no ha podido disfrutarlo plenamente.

¿Ganar la Copa Colombia es salvar el semestre?

Publicidad

El Junior está en ventaja en la final de la Copa Colombia, pues en el partido de ida se impuso por la mínima ante Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Para Comesaña ganar un título tiene un significado especial.

"Me parece una alegría importante. Yo sería más feliz que clasificando. Estamos en condiciones de aspirar, cuando uno entra a las finales es para ganarlas", concluyó.

Publicidad

La final vuelta de la Copa Colombia será el miércoles 2 de noviembre en el estadio El Campín.

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo