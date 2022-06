"Me parece muy irrespetuoso": Alberto Suárez explica qué pasó con Pardo y Comesaña

Alberto Suárez, director técnico del Envigado , habló en Blog Deportivo sobre las declaraciones de Felipe Pardo y Julio Comesaña, quienes señalaron que el equipo canterano juega de manera diferente contra el DIM.

Vale recordar que en rueda de prensa, luego del empate sin goles entre los conjuntos antioqueños por la tercera jornada del cuadrangular B, Suárez enfatizó que a él le paga el “Envigado y no el Medellín”.

“Me parece que es un momento de calentura de parte de Pardo y el profe (Comesaña), que no pueden ganar. Él entra al campo y me increpa porque supuestamente contra ellos jugamos una final, que con los demás no”, dijo.

El entrenador recalcó que su equipo siempre sale a ganar “a tope”, independientemente del rival. Además, recordó que contra Tolima perdió por la expulsión de dos jugadores y contra La Equidad porque tenía una “defensa improvisada”.

“Ayer teníamos más o menos el equipo completo y pudimos competir. Él se molesta y entra a increparme porque supuestamente contra ellos jugamos y con los demás no. Me parece muy irrespetuoso. El hecho que no ganaron es problema de ellos”, añadió Suárez.

Además, comentó que debe salir a dar explicaciones para defender a sus dirigidos y porque Comesaña también llevó las declaraciones la rueda de prensa.

"Vivimos en un país donde las angustias sociales son más grandes que las alegrías. Ahondar en este tipo de temas es exponernos a unas cosas innecesarias", añadió el entrenador, quien aceptó que sus jugadores se sienten motivados al enfrentar a equipos de la región como el DIM o Nacional.

El próximo partido del Envigado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay será este jueves, 9 de junio, ante el Medellín en el estadio Atanasio Girardot.