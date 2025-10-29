Medellín golea a Bucaramanga en el Atanasio y se ratifica en la cima

Independiente Medellín firmó una de sus mejores presentaciones del semestre y derrotó 3-0 al Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot, resultado que le permite seguir en lo más alto de la Liga Betplay. Con autoridad, intensidad y eficacia, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo despejó cualquier duda sobre su rendimiento y demostró por qué es uno de los líderes del campeonato.

El partido apenas comenzaba cuando el poderoso ya había encendido la celebración. Al minuto 4, Brayan León se anticipó a los defensas y conectó de cabeza un centro preciso de Léider Berrío, marcando el 1-0. Ese golpe tempranero marcó el tono de un primer tiempo dominado por el local, que impuso ritmo y control desde el medio campo.

Lejos de conformarse, Medellín mantuvo la presión y amplió diferencias antes del descanso. A los 37 minutos, Francisco Fydriszewski aprovechó un balón filtrado de León para anotar el segundo con un remate cruzado. Apenas dos minutos después, Berrío completó su gran noche con el tercero, tras una jugada individual por izquierda que desató la euforia en las tribunas.

El primer tiempo fue un monólogo del DIM, que se mostró sólido atrás y contundente al frente. Bucaramanga, desbordado por la velocidad y el juego colectivo de los rojos, no encontró la forma de detener los ataques. El descanso llegó como alivio para los visitantes, mientras la afición antioqueña celebraba una actuación redonda.



En la segunda mitad, Medellín administró la ventaja con inteligencia y madurez. Aunque bajó el ritmo ofensivo, nunca perdió el control del encuentro. Bucaramanga intentó reaccionar con disparos de media distancia, pero careció de precisión y profundidad para inquietar al arquero Mosquera Marmolejo.

Con el pitazo final, el marcador confirmó la superioridad del poderoso. La goleada 3-0 no solo refuerza su liderato, sino que también disipa las dudas sobre el fútbol del equipo, que en la jornada anterior había caído goleado en el clásico, de cara a su participación en los cuadrangulares semifinales del torneo.