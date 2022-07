Medellín no pasó del empate ante Once Caldas en el Atanasio Giradot

En la fecha cuatro del segundo torneo del año de la Liga BetPlay , Deportivo Independiente Medellín, de local, sacó un flojo empate ante Once Caldas pese a que mostró superioridad en el terreno de juego.

Cuando hasta ahora estaban entrando en calor los equipos, el ‘Blanco blanco’ tomó la ventaja, pues cuatro minutos después de que el juez central decretara el inicio del juego, un remate fue desviado en Juan Arboleda y terminó dentro de la red, lo que significó el 0-1 para la visita.

Sin embargo, la dicha no le duró mucho a los dirigidos por Diego Corredor, pues ocho minutos después el centrodelantero del ‘Poderoso’ Diber Cambindo anotó el tanto del empate para los suyos, tras un remate al palo de la mano izquierda del pórtico defendido por Eder Chaux.

Ya en la segunda parte, el único equipo que propuso fue el DIM y aunque Vladimir Hernández, Christian Marrugo, Luciano Pons, Andrés Ricaurte y los demás futbolistas de la escuadra paisa intentaron poner en ventaja a los suyos, el arco se les cerró.

Ya al final el Medellín no logró pasar del empate y aunque no ha perdido en lo que va del campeonato, tan solo cosecha seis puntos; por su parte, el panorama del Once Caldas no se encuentra muy distante al del DIM ya que solo ha ganado un encuentro en los cuatro disputados.

Para la próxima fecha de la Liga BetPlay, el equipo de David González visitará al Cortuluá, mientras que la escuadra manizaleña recibirá al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande.

