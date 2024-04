Millonarios, Junior, Once Caldas, Fortaleza y DIM, ¿cuáles equipos clasificarán a cuadrangulares?

Se apretó la lucha por un cupo a los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.Cinco equipos aún siguen en carrera por los tres cupos que quedan disponibles de cara a la fiesta de los ocho mejores del campeonato, en una definición que promete emoción a los aficionados, que esperan ver a su respectivo club en la fiesta.

Millonarios, Junior de Barranquilla, Once Caldas, Fortaleza e Independiente Medellín son los oncenos que definirán sus opciones de clasificar a la semifinal, en un lote que ya tiene fijos al Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y La Equidad.

En Blu Radio le contamos qué debe pasar para que cada escuadra pueda estar en esta definitiva instancia, que empezará en mayo y entregará dos cupos a la disputa del título, en un torneo que se extenderá hasta el 9 de junio.

Así clasificarían los equipos que buscan el cupo

Millonarios: con 28 puntos y +5 de gol diferencia, el cuadro albiazul ya es sexto del campeonato, luego de su triunfo como visitante frente al Deportivo Pereira. Recibirá en su casa al Boyacá Chicó y con un triunfo o incluso un empate le bastará para certificar su clasificación, aunque si pierde deberá esperar porque Independiente Medellín, noveno con 26 puntos, no le gane al Envigado Fútbol Club de visita, o qué Fortaleza, al que le quedan dos juegos, no sume sus seis puntos.

Publicidad

O que Junior y Once Caldas, que tienen las mismas unidades, sean superados en la última jornada, pues les gana en la diferencia de gol.

Foto: X @MillonariosFCoficial

Junior: ubicado en el séptimo lugar del tablero de posiciones, con 28 puntos y +3 de gol diferencia, dependerá de al menos de un empate de visitante frente al Deportivo Cali para certificar su clasificación. Si por el contrario encaja una derrota, tendrá que esperar que DIM no gane, o que no sumen Once Caldas y Millonarios en sus respectivos juegos.

Millonarios vs. Junior en la Liga BetPlay 2024 // Fotos: X @MillosFCoficial y @JuniorClubSA

Publicidad

Once Caldas: con 28 puntos y 0 de gol diferencia, está obligado a ganar para no pasar angustias, cuando reciba en su casa al eliminado América de Cali. Aunque sí empata deberá rogar para que DIM -Y Fortaleza, si llega con posibilidades- no ganen.

Pero si eso sucede, su panorama se complica, pues en el registro de goles lo superan Millonarios y Junior, que tendrían que sufrir, al menos uno de los dos, goleadas estruendosas para favorecerlo.

Once Caldas vs. Tolima por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024 // Foto: X @oncecaldas y @cdtolima

Independiente Medellín: con 26 unidades y una diferencia de gol que es un lastre (-10), al poderoso, que es noveno, solo le sirve ganarle en su visita al Envigado, pues cualquier otro resultado lo baja de cualquier posibilidad de acceder al grupo de los ocho.

Foto: X @Dimayor

Pero además de sumar de a tres, tendrá que esperar que al menos uno de los tres contrincantes que tiene por arriba pierda, pues con todos está en desventaja en materia de anotaciones. Un revés de Millonarios, Junior y Once Caldas, sumado a un triunfo propio lo podría meter al selecto lote de clasificados.

Publicidad

Sin contar que Fortaleza podría llegar con vida y en caso de que haga seis de seis lo superará por la diferencia de gol.

Fortaleza: aunque la tabla lo pone en el puesto 11 con 23 puntos y 0 de gol diferencia, es el unico que ayn tiene dos partidos por jugar, el primero de ellos este lunes 22 de abril (4:00 p.m.) ante Atlético Bucaramanga en Techo. Todo dependerá de este juego, con el que completará el calendario.

Fortaleza Foto: Dimayor

Publicidad

Si lo gana se meterá en la pelea, aunque como al DIM también está forzado a ganarle en la última jornada a Águilas Doradas de visitante, y esperar derrotas de Millonarios, Junior u Once Caldas. Eso sí, el rojo paisa no sería rival por su abultado registro negativo de goles.