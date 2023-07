Falcao rechazó la oferta de Millonarios para llegar esta temporada el fútbol colombia, pues, Gustavo Serpa, máximo accionista del club, reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que pese a que el jugador se ilusionó con llegar, las condiciones no dieran que la negociación siguiera adelante.

"Desafortunadamente no fue posible concretar nuestro sueño, aunque nos ilusionamos, pues no se dio (...) Tenía ilusión de que eso pudiera pasar, pero las condiciones eran difíciles. Falcao es un jugador de talla mundial de niveles de ingresos acordes a ese nivel y unas circunstancias familiares particulares que no permitieron que se diera", manifestó.

Sin embargo, Falcao solo tiene un año más de contrato con Rayo Vallecano en España, por lo que el jugador no cerró la puerta del todo a Millonarios en un futuro. Asimismo, Gustavo Serpa aseguró que desde el club van a analizar la temporada del samario y volver a intentarlo en un año.

"Cuando le escribí le dije que entiendo las condiciones y las respeto, las comparto, pero no renunciamos a nuestro sueño. Ojalá en un año que termine el vínculo con el Rayo Vallecano podamos volver a hablar y hacer realidad ese sueño. Me dijo que estaba a disposición de colaborar. Creo que todo en muy buenos términos", puntualizó Serpa en Mañanas Blu.

El accionista afirmó que Radamel Falcao pese a su edad se encuentra en un estado físico impresionante y no duda que podrá tener un excelente rendimiento en un año si se llaga a dar la negociación con Millonarios.

"Se ve muy bien. Me sorprendió, parece un muchacho y se ve muy delgado, está en buena forma. Ese día que nos vimos venía de correr 10-12 km. De verdad que me sorprendió bastante su estado de forma", puntualizó.

Por último, confirmó que el objetivo es mantener la nómina para el próximo semestre para dar adelante el equipo y solo Alba y Luis Carlos Ruiz no seguirán en el equipo.