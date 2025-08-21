Millonarios tendría acuerdo verbal con este técnico para reemplazar a David González

Son días difíciles para Millonarios por la falta de resultados deportivos y ahora por la incertidumbre de quién llegará a dirigir al equipo tras la salida del director técnico David González.

Se conoció que habría un acuerdo verbal entre un viejo conocido, que fue el artífice de una anhelada liga en los últimos años y las directivas del conjunto embajador.



¿Hernán Torres vuelve a Millonarios?

La salida de David González del banquillo de Millonarios habría acelerado los movimientos en la dirigencia azul, que ya tendría encaminado a su reemplazo. Según información revelada por El Universal de Cartagena, el técnico Hernán Torres sería el elegido y existiría un acuerdo verbal para su regreso al club capitalino.

Torres, quien conoce la institución y dejó una huella en el pasado con más de 100 partidos dirigidos, habría decidido declinar la propuesta del Real Cartagena, equipo que lo tenía en carpeta como principal candidato para su proyecto deportivo en la segunda división. La posibilidad de volver a la primera categoría, con el equipo que lo sacó campeón en el 2012 ganando la estrella número 14 y de asumir las riendas de un club donde ya fue protagonista pesaron en su decisión.

Foto: Blu Radio - Hernan Torres / AFP RAUL ARBOLEDA/AFP

De acuerdo con la versión entregada, el anuncio oficial podría darse el próximo fin de semana, en medio de la necesidad urgente de Millonarios de encontrar un nuevo líder en el banquillo tras los discretos resultados recientes. El club bogotano confía en la experiencia del entrenador tolimense, quien ya supo darle títulos a la institución y conoce bien su idiosincrasia.

Mientras tanto, en Cartagena se desató una carrera contrarreloj para encontrar técnico. Tras la negativa de Torres, incluso el propio alcalde habría llamado a Jorge Luis Pinto para tantear su disposición de asumir el reto, pero el exseleccionador nacional rechazó de inmediato la posibilidad. La directiva del Real Cartagena sigue en la búsqueda de un estratega que encabece su aspiración de ascenso.

Con este panorama, todo apunta a que Millonarios estaría a punto de concretar el regreso de Hernán Torres, quien, de confirmarse el acuerdo, llegaría con la misión de enderezar el rumbo del equipo y devolverle protagonismo en la Liga BetPlay.

