“No hay tiempo de luto”: Larry Vásquez sobre final de Copa con Nacional; ahora piensa en Liga

Millonarios ya pasó la página luego de perder la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional y, ahora, piensa en seguir sumando para quedarse con el liderato del grupo B en la Liga. Justamente, este domingo el equipo Embajador le ganó en casa a Deportivo Independiente Medellín con un único gol de Larry Vásquez al minuto 25.

En diálogo con Blog Deportivo, Vásquez se refirió a la importante labor de las que llamó “las cabezas visibles” para levantar a todo el plantel y seguir, haciendo referencia a su técnico, Alberto Gamero, quien, cabe recordar, había admitido que esa derrota contra Nacional les “dio duro”.

“No hay mucho tiempo para darle luto a lo que había pasado en la final con Nacional, además por la forma en la que fue, cómo la perdimos en unos instantes, pero lo más importante fue reconocer y aceptar la derrota; eso fue importante para nosotros en ese momento; así es la vida (…) Lo más importante es reponerse y levantar cabeza”, comentó.

El centrocampista destacó que, pese a la Copa, ha sido un buen semestre para ellos, pues han logrado resultados pese al desgaste. En ese sentido recordó que son uno de los equipos que más partidos han disputado y, por eso, lo que están haciendo ahora, según dijo, es tomando ese ritmo; esto, sumado a los encuentros internacionales.

Publicidad

“Yo creo que fue especial el poder recibirlo (el mensaje) y mirarnos a los ojos como compañeros y decir: ‘Hermano, podemos, no estamos vencidos y tenemos oportunidad de estar ahí peleando la Liga’. Creo que ha sido un semestre bastante bueno, bastante lleno de procesos, no como se escuchaba en la radio algunas opiniones, que era un semestre de transición, que no lo veíamos así. Simplemente estábamos todavía tomándole el ritmo al juego. Hemos ido del equipo como con más partidos en el año, así que todo ha ayudado y hemos sabido mantenernos”, sentenció.

Así, también reconoció el trabajo de los demás equipos de la Liga. Según afirmó, vienen renovados con ganas de demostrar, pero, ante eso, subrayó que Millonarios ha aprendido y ha variado.

“Nuestro equipo se ha vuelto con muchas variables, ha evolucionado, además, porque nos estamos enfrentando a equipos muy buenos en la Liga que han renovado sus nóminas, que también han traído técnicos que quieren expresar nuevas tácticas, que juegan de forma muy buena. Entonces, creo que Millonarios se ha evolucionado al entorno en el que se maneja”, insistió.