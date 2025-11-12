No todo fue malo, Millonarios se acerca a importante torneo en 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Millonarios vivió un año de altos y bajos, causando un fuerte malestar en la afición al no lograrse ninguno de los objetivos deportivos trazados para este 2025. En especial, por cómo se desarrollaron las cosas y de la manera en que terminaron en este segundo semestre.
“Hace más de 10 años no se veía un Millonarios tan discreto, aburridor y cansón cada vez que sale a un terreno de juego. Este equipo nunca tuvo generación de juego, defensas que se estrellaban con sus compañeros para darle vía libre a sus rivales para anotar y arqueros con poca seguridad”, expresó el portal Pasión Albiazul, medio de hinchas del equipo sobre el balance de la temporada.
Sin embargo, no todo ha sido malo y gracias a lo bueno que se hizo en el primer semestre del 2025, Millonarios estaría cerca de clasificarse a importante torneo en el 2026: la Copa Sudamericana, pero dependerá de lo que suceda en los cuadrangulares finales, en donde, lamentablemente, no podrá competir.
El cuadro albiazul ocupa la séptima casilla de reclasificación con 70 puntos, pero detrás aparece el Atlético Bucaramanga a tan solo 4 puntos y para conseguir ese cupo internacional, los embajadores necesitarán que los dirigidos por Leonel Álvarez sumen menos de 4 puntos este semestre para aspirar a ese cupo.
El 2025 fue un año para el olvido. Comenzó con Falcao y Álvaro Montero en el equipo, terminando con caras diferentes hasta en el cuerpo técnico tras la salida de David González a inicios del segundo semestre por los malos resultados que iba acumulando el equipo bajo su trabajo.
Ahora, los hinchas albiazules esperan que se dé el milagro de los cuadrangulares y puedan mantener la casilla que les permita volver a torneo internacional, sobre todo de la importancia de la Copa Sudamericana para no perder competitividad.