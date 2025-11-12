No todo fue malo, Millonarios se acerca a importante torneo en 2026

Millonarios vivió un año de altos y bajos, causando un fuerte malestar en la afición al no lograrse ninguno de los objetivos deportivos trazados para este 2025. En especial, por cómo se desarrollaron las cosas y de la manera en que terminaron en este segundo semestre.

“Hace más de 10 años no se veía un Millonarios tan discreto, aburridor y cansón cada vez que sale a un terreno de juego. Este equipo nunca tuvo generación de juego, defensas que se estrellaban con sus compañeros para darle vía libre a sus rivales para anotar y arqueros con poca seguridad”, expresó el portal Pasión Albiazul, medio de hinchas del equipo sobre el balance de la temporada.

Sin embargo, no todo ha sido malo y gracias a lo bueno que se hizo en el primer semestre del 2025, Millonarios estaría cerca de clasificarse a importante torneo en el 2026: la Copa Sudamericana, pero dependerá de lo que suceda en los cuadrangulares finales, en donde, lamentablemente, no podrá competir.

Millonarios // Foto: Millonarios

El cuadro albiazul ocupa la séptima casilla de reclasificación con 70 puntos, pero detrás aparece el Atlético Bucaramanga a tan solo 4 puntos y para conseguir ese cupo internacional, los embajadores necesitarán que los dirigidos por Leonel Álvarez sumen menos de 4 puntos este semestre para aspirar a ese cupo.



El 2025 fue un año para el olvido. Comenzó con Falcao y Álvaro Montero en el equipo, terminando con caras diferentes hasta en el cuerpo técnico tras la salida de David González a inicios del segundo semestre por los malos resultados que iba acumulando el equipo bajo su trabajo.

Ahora, los hinchas albiazules esperan que se dé el milagro de los cuadrangulares y puedan mantener la casilla que les permita volver a torneo internacional, sobre todo de la importancia de la Copa Sudamericana para no perder competitividad.