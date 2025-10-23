Por esta razón el clásico Santa Fe vs. Millonarios definirá el futuro de la Liga BetPlay

El Campín de Bogotá recibirá una nueva edición del clásico Santa Fe vs. Millonarios en la noche de este sábado, 25 de octubre. Pero no solo será determinante para cardenales y embajadores, sino que toda la Liga BetPlay se verá influenciada a raíz del equipo que consiga los tres puntos en el coloso de la 57.

Pero no tendrá que ver con cuál de los dos tendrá un sitio en los ocho equipos que se clasifiquen a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, sino que, además, definirá el puntaje umbral de este segundo semestre del 2025.

Santa Fe vs. Millonarios por el clásico capitalino X: @SantaFe y @MillosFCoficial

¿Por qué el partido Santa Fe vs. Millonarios definirá el umbral de puntos?

De acuerdo Jhon Jairo Osorio, periodista de Blog Deportivo, el clásico capitalino definirá el umbral de puntos solo si Independiente Santa Fe gana y quedará en los 30 puntos, pero si lo hace Millonarios quedará en 28, esto debido a la fuerza de ambos equipos en cuanto a la posición de cada uno, pues una derrota albiazul sería la eliminación matemática de este semestre.

Asimismo, el clásico capitalino tendrá la primicia de la inminente eliminación del equipo de Hernán Torres de esta Liga BetPlay, que después de mucho tiempo el cuadro embajador se perdería la fiesta de los cuadrangulares finales.



Santa Fe celebrando gol en el clásico contra Millonarios X: @SantaFe

Posibles alineaciones Santa Fe vs. Millonarios

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Jhon Meléndez, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Harold Santiago Mosquera; Ómar Frasica y Hugo Rodallega.



Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Jorge Cabezas Hurtado; Beckham Castro, Santiago Giordana y Alex Castro.

¿Cuál es la clasificación este semestre de la Liga BetPlay?