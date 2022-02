Por presunta cartelización laboral, Mintrabajo abrió investigación contra la Dimayor y la FCF

Entre el 23 de julio y el 11 de septiembre de 2019 Acolfutpro recolectó 1.117 firmas de jugadores profesionales de 36 clubes quienes a través de un pliego de peticiones pidieron a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol mejores condiciones laborales, sin embargo, la mesa no se puedo establecer "es evidente y claro que la Federación Colombiana de Fútbol - división mayor del fútbol colombiano, no tienen la obligación de atender la peticiones presentadas por Acolfutpro dado que dichas entidades no son empleadores directos de los futbolistas colombianos." señala la resolución fue la respuesta de las entidades en su momento.

Este conflicto llegó hasta el Ministerio del Trabajo quién esta semana envió una resolución a las partes donde dice que inició una investigación para determinar si efectivamente la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor en la negativa a negociar, incurrieron en alguna vulneración en las garantías previstas en la legislación laboral colombiana. "puede culminar con sanciones a la Federación Colombiana de Futbol y a la Dimayor hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes conforme a lo previsto en la ley 1613 si se encuentra algún incumplimiento en este caso la de sentarse a negociar con las organizaciones sindicales." señaló Iván Jaramillo, experto en derecho laboral.

Una de las principales peticiones de los jugadores es que el torneo termine antes del 10 de diciembre y el descanso de mitad de año sea de 15 días. La Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Acolfutopro señalaron que por el momento no se referirán al tema hasta que haya una decisión de fondo.

