Presidente del Cali sobre 'Chino' Sandoval: "Él quiere quedarse en el club"

El presidente del Deportivo Cali, Guido Jaramillo, habló en Blog Deportivo sobre la situación contractual de Luis Fernando Sandoval, de 24 años, quien no ha renovado su contrato con el conjunto azucarero, el cual vence en junio de 2024.

"Estamos en ese proceso y encontramos una resistencia, de parte de la gente que maneja los destinos del 'Chino' Luis Sandoval. Las condiciones las hemos cumplido. Hemos estado en conversaciones directamente, personalmente, con Luis 'Chino' Sandoval y él ha manifestado su intención de quedarse en el club. Ha manifestado estar tranquilo, contento", dijo en Blu Radio.

Según el dirigente, el atacante entrenó en la mañana de este lunes con el equipo principal y espera que su agente le indique cuáles son los pasos a seguir para quedarse en el Cali.

"Esperamos que sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo. Todo lo que hemos hecho desde el semestre pasado, cuando él llegó al club. Creemos que la palabra vale", añadió.

Luis Fernando Sandoval

¿Qué dice el empresario del 'Chino' Sandoval?

Según el presidente del Cali, no se ha podido comunicar con el empresario del delantero para detallar los pormenores para renovar contrato con el Cali, equipo que apostó por él luego de su polémica salida con el Junior de Barranquilla. De hecho, vale recordar que con la llegada de Sandoval hubo un disgusto con el exentrenador Jorge Luis Pinto, quien luego salió del equipo.

"No aparece. Le he dejado mensajes y no, no responde. Entonces, lo lógico es hablar directamente con el 'Chino'. Esperamos que él sea consciente, pero pues el agente por ningún lado le ha dado la cara, ni al club y ni al 'Chino', pues él está completamente confundido", añadió el presidente.

Actualmente el delantero pasa por un buen momento, pues por la quinta fecha de la Liga BetPlay logró anotar doblete en la victoria 4-0 del Deportivo Cali contra el Boyacá Chicó.

"Hemos llegado a unos acuerdos económicos. Le abrimos las puertas en un momento en que las condiciones no eran las mejores, inclusive, nos costó un gran técnico, porque no pudimos llegar a ese acuerdo con el profe (Pinto)", recalcó el presidente.