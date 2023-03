"Qué vergüenza lo que está pasando en el fútbol colombiano": Pinto por pérdida de tiempo en partidos

La temporada de 2023 para el Deportivo Cali ha sido mucho mejor en comparación del último años, pese a la difícil situación económica que ha atravesado el equipo de la capital del Valle. Los azucareros son undécimos en el campeonato y se acercan a los ochos primeros con miras a la lucha del título.

"Le he hablado muy bien al grupo estamos comprometido y tenemos que colaborar y apoyar. Sé las dificultades del Deportivo Cali (...) Dios quiera que se mejoren y están subiendo las taquillas", puntualizó Pinto en diálogo con Blog Deportivo.

No obstante, el técnico expresó su molestia con el fútbol que se maneja actualmente en Colombia, que, según él, es un planteamiento cobarde: "¡Qué vergüenza lo que están haciendo en el fútbol colombiano! Detener así al partido, Eso se lo dije al profesor Alejandro Restrepo". Asimismo, el timonel del Deportivo Cali aseguró que lo dice en directo y se lo dirá al que sea en person, pero esa no es la forma de salir a la cancha a disputar un juego.

Pese a la respuesta de Alejandro Restrepo, quien dijo que de esta manera quedó campeón con el Deportivo Pereira, el profesor Pinto aseguró que en su época nunca vio ni a Ochoa ni a Maturana ni al Bolillo jugar de esa forma.

"La vergüenza de parar el partido y de tirarse el piso, de no coger el balón, de no hacer saques de bandas, pasarse el balón de uno a otro, del arquero recoger la pelota y no manejar. Eso es vergonzoso, realmente, yo le he dicho a mi equipo que no hagan eso, que eso va en contra del fútbol (...) Me dijo que fue campeón así, pero le dije que tristeza si fue así", añadió.

Por otro lado, la crítica de Pinto al fútbol colombiano también llegó al arbitraje del país, que, según él, están haciendo "cosas absurdas" que dañan el espectáculo y no hacen bien en nada de eso: "En Colombia como hay jueces y cárceles, pues matemos, porque ahí están".

"Yo respeto a los nuevos técnicos y si van a hacer eso los nuevos. Dios santísimo", puntualizó.