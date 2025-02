"Quiero quedarme acá": Kevin Viveros aspira a ser comprado por Atlético Nacional

Este viernes, 14 de febrero, en Blog Deportivo, el delantero Kevin Viveros expresó su deseo de ser adquirido por Atlético Nacional , club donde actualmente se encuentra en préstamo. El jugador, de 24 años, se mostró feliz y agradecido por la oportunidad de vestir la camiseta verdolaga, afirmando que está cumpliendo sus sueños tanto futbolísticos como personales.

Viveros recordó su paso por el fútbol venezolano, donde fue goleador de la liga con Carabobo y ayudó al equipo a clasificar a la Copa Libertadores. Sin embargo, decidió no quedarse y tomó el camino que lo llevó a Deportivo Cali y, posteriormente, a Atlético Nacional. El delantero aseguró que está dando todo en la cancha para que el club colombiano ejerza la opción de compra antes de que finalice su préstamo en junio.

"La verdad, estoy demasiado contento y estoy feliz acá. Estoy cumpliendo todos mis sueños que tenía en mente. Bueno, futbolístico, también como otro sueño que tenía aparte, yo estoy cumpliendo todo", afirmó Viveros.

El jugador también habló sobre su proceso formativo en América de Cali, donde debutó, pero no tuvo un trato que considerara justo, comparando su experiencia con la de otros jugadores como Marino García. "Creo que ustedes han visto el trato que pasó con Marino. Prácticamente algo parecido a lo que pasó con Marino, pasó conmigo. Por eso salimos como por la puerta de atrás, por decirlo así, de allá, porque no nos trataron como debía ser", comentó.

A pesar de las dificultades, Viveros demostró madurez al destacar que ha superado altas y bajas en su carrera y que ahora vive un momento dulce en su vida, tanto en lo profesional como en lo familiar. "Hasta mi hija, mi hija está contenta. Mi hija de dos añitos y el niño también están demasiado contentos. La verdad que ellos son felices cuando en la pantalla me ven en algún partido. Dicen: 'Papá, papá'", compartió el futbolista.

El delantero no olvida sus raíces y envió un emotivo mensaje a su pueblo natal, Buenaventura, donde nació y se crió en el barrio Unión de Vivienda. Viveros expresó su tristeza por la difícil situación que atraviesa la región y envió un mensaje de esperanza a sus habitantes:

"Le mando un saludo a toda esa gente que espero que todo va a cambiar de la mano de Dios. Que tengan mucha fe, que le pidan mucha fe a Dios, que toda esa situación que están pasando ahora, más adelante van a poder disfrutar. Van a estar felices, van a poder salir sin ningún temor".

Además, compartió su deseo de regresar a su tierra para disfrutar con su gente y jugar fútbol sin temores: "Quiero ir a compartir con mi gente, a hacer un partido con ellos, poderme divertir. Sé que cuando vaya a Buenaventura, no me va a pasar nada. No le va a pasar nada a nadie porque estemos hasta tales horas de la noche jugando o reunidos. Sé que no nos va a pasar nada. Eso me llena de alegría".