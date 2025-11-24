Revelan audios del VAR en polémico gol del Junior vs. América: esto dijeron al árbitro central

En medio de la polémica por el autogol con el que Junior de Barranquilla empató (1-1) ante América de Cali este domingo en juego correspondiente a la jornada 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló, en su canal de Youtube, los audios del VAR y el central luego de que se registró la jugada que terminó siendo convalidada como anotación para el equipo tiburón.

Según indicaron desde la Dimayor, a la hora de difundir el video, “el VAR, en su chequeo protocolar, utilizando sus mejores ángulos, y planos, identifica que no hay clara evidencia para cambiar la decisión en campo”. Mientras tanto, en el video se escucha “correcto. Adelante, parte bien habilitado. Tenemos otro ángulo, correcto, se observa que es autogol. Está en correcta posición, toda la jugada está chequeada, confirmamos autogol del número 24”, antes de que el central terminé confirmando su decisión, que derivó, en el minuto 85', en el empate con el que Junior es uno de los equipo líderes de su cuadrangular.



Así habló el VAR en polémico gol del Junior vs. América en cuadrangulares:

Cabe recordar que, con el empate ante América de Cali, que se había puesto en ventaja al minuto 63 gracias a un cabezazo dentro del área por parte de Barrios, Junior llegó a 4 puntos en el cuadrangular A e igualó la línea de Atlético Nacional, que será el rival para sus próximos dos compromisos dentro de la instancia semifinal, comenzando el doble enfrentamiento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo miércoles, 26 de noviembre.