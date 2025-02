Santa Fe busca dar el golpe ante el líder Nacional: estas son las novedades en El Campín

Con presencia solo de hinchas locales, Independiente Santa Fe intentará este miércoles 12 de febrero conseguir su segundo triunfo en la Liga Colombiana cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá a Atlético Nacional: vigente campeón y actual líder del torneo.

El partido comenzará a las 8:30 p.m. y promete ser un duelo clave para ambos equipos, que buscan avanzar en este arranque de temporada, e ir asegurando puntos vitales para su objetivo de meterse en los cuadrangulares semifinales.

El conjunto cardenal llega a este compromiso ubicado en la séptima posición con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates. Mientras tanto, Nacional domina la tabla con 9 unidades, habiendo conseguido puntaje perfecto en sus primeros tres encuentros.

Los dirigidos por Javier Gandolfi han demostrado solidez y contundencia, perfilándose nuevamente como candidatos al título; en tanto que los dueños de casa, bajo la batuta del uruguayo Pablo Peirano, han dejado algunas dudas en su funcionamiento; en especial, en ataque.

Bajas importantes en Santa Fe

El entrenador Pablo Peirano enfrentará este duelo con varias ausencias sensibles. El delantero Ángelo Rodríguez no podrá jugar debido a la tarjeta roja que recibió en la fecha anterior contra Águilas Doradas.

Además, el equipo no podrá contar con Omar Albornoz y Yilmar Velásquez, quienes no lograron recuperarse de sus respectivas lesiones. A estos se suma Leandro Angulo, que aún no ha podido debutar con el club por problemas físicos.

Nacional recupera piezas clave, pero mantiene bajas sensibles

En el conjunto verdolaga, la principal novedad es el regreso de Andrés Felipe Román . El lateral derecho se recuperó de una fatiga muscular y fue incluido en la lista de viajeros a Bogotá. Su presencia le aporta seguridad al equipo, considerando que ha sido un hombre clave en el triplete.

No obstante, Gandolfi sigue sin poder contar con David Ospina , quien continúa en recuperación por una lesión en el bíceps femoral derecho. Además, Andrés Salazar (lesión en el tendón de Aquiles), Joan Castro (esguince de ligamento colateral medial) y Andrés Sarmiento (esguince de tobillo) tampoco estarán disponibles para el compromiso.

Antecedentes recientes entre ambos equipos

El último enfrentamiento entre Santa Fe y Nacional en El Campín se dio en las cuadrangulares semifinales de la Liga 2024-2. En aquel partido, disputado el 8 de diciembre, Nacional se impuso con autoridad por 3-0, asegurando su lugar en la gran final.

Por otro lado, la última victoria de Santa Fe como local ante Nacional se remonta al 10 de julio de 2017, cuando se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de penal de Jhon Pajoy. Desde entonces, Nacional ha sido un rival complicado para los cardenales en su propio estadio.

Posibles formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Elvis Perlaza, Kevin Cuesta, Emanuel Olivera, Jeisson Angulo; Daniel Torres, Ewil Murillo, Alexis Zapata, Omar Fernández, Harold Mosquera y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Peirano.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, Juan Aguirre, William Tesillo, Camilo Cándido; Sebastián Guzmán, Matheus Uribe , Faber Gil, Edwin Cardona, Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

DT: Javier Gandolfi.