Santa Fe da triste noticia a toda su hinchada: mamá de un miembro del equipo falleció

Este martes, 1 de julio, Independiente Santa Fe anunció una triste noticia a toda su hinchada. A través de redes sociales, los leones comunicaron que el día de hoy falleció la madre de uno de los miembros del equipo.

Según explicaron, se trata de María del Carmen Samacá, mamá de Mauricio Rodríguez Samacá, quien actualmente se desempeña como preparador físico de club; enviaron un sentido mensaje de condolencias.

“Independente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de María del Carmen Samacá Álvarez, madre de Mauricio Rodríguez Samacá, preparador físico del club. A sus seres queridos y amigos, un fraternal abrazo en este difícil momento”, se lee en el mensaje.



Santa Fe, campeón de la liga colombiana

Esta pérdida dolorosa llega tan solo dos días después de que Santa Fe se coronara campeón de la liga colombiana el domingo contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

En el primer partido en el estadio El Campín de Bogotá, ninguno se hizo daño e igualaron sin goles. La gran final del domingo terminó 2-1 con goles de Santiago Mosquera al minuto 31 y del goleador histórico Hugo Rodallega al 79. Por parte del DIM, el gol lo hizo Francisco Fydriszewski al 18’.

Así, los leones consiguieron su estrella número 10, mientras que Medellín se quedó con seis en su palmares.



Rodallega jugó lesionado

Un detalle que llamó la atención de la hinchada es que Rodallega jugó lesionado y todo quedó grabado. Y es que, justamente, estuvo a punto de salir del partido al quejarse de un dolor muscular que sintió.

"Desde el calentamiento ya sentía algo en el abductor, se lo dije al doctor. La idea era no jugar, pero al final dije: 'No me salgo, voy hasta el final. De aquí me salgo solo cuando yo diga'", reveló a medios después.

Publicidad

Además, mencionó que, por ahora, celebrará el triunfo y que “ya vendrá el tiempo” para recuperarse por completo. Sobre su tabique, aclaró que se hará una cirugía después; cabe recordar que se fracturó en el partido de semifinales contra Millonarios.