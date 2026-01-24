Supersociedades puso contra las cuerdas al Deportivo Pereira por millonarias deudas: "Cumplan"

Luego de varios días de advertencias y llamados a ejercer mayor control sobre la situación financiera del Deportivo Pereira, las autoridades dieron un paso decisivo frente a la crisis que atraviesa el club, en medio de crecientes preocupaciones por el cumplimiento de sus obligaciones y el impacto en su funcionamiento deportivo y laboral.

Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira

Ante esto, la Superintendencia de Sociedades ordenó que el Deportivo Pereira entre en reorganización empresarial, un proceso legal similar a una reestructuración financiera, con el fin de ordenar sus deudas y evitar la paralización del club.

La medida se tomó luego de que la Superintendencia comprobara que el club dejó de cumplir con el pago de varias de sus obligaciones. A 31 de agosto de 2025, las deudas vencidas sumaban $11.252 millones, lo que representa más de la mitad del total de sus pasivos, con retrasos superiores a 90 días frente a distintos acreedores. Entre las obligaciones pendientes hay deudas con la Dian, otros clubes, proveedores y accionistas, algunas con moras que superan los 240 días.



Pese a las deudas, Deportivo Pereira tiene un "patrimonio positivo"

No obstante, la Superintendencia aclaró que el club presenta patrimonio positivo, ya que a 30 de octubre de 2025 sus activos sumaban $45.804 millones, frente a pasivos por $23.399 millones.

Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia experto en insolvencia, quien acompañará la estructuración del acuerdo con los acreedores.



El Deportivo Pereira, constituido en 2022 en la capital risaraldense, hace parte del Sistema Nacional del Deporte como club de fútbol profesional. Dentro de su plan de negocios, la sociedad plantea ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera y la gestión de nuevos patrocinadores, además de la optimización de ingresos por taquillas, publicidad y derechos de televisión.



Clubs del fútbol profesional deben "cumplir sus obligaciones"

Sobre la medida, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que el fútbol profesional colombiano “mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones”, por lo que la reorganización busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones del club y la continuidad de su operación.

Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación. Acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país señaló la entidad a través de un comunicado.

La crisis financiera del equipo matecaña ya había derivado en una medida cautelar del Ministerio de Trabajo, impuesta el 30 de octubre de 2025, que ordenó el cese de actividades y el cumplimiento de obligaciones laborales.

En medio de esta situación, el club estuvo cerca de perder su reconocimiento deportivo y registró la salida de varios jugadores y del entonces director técnico, Rafael Dudamel.

Dudamel, entrenador del Pereira X: @DeporPereiraFC

Deportivo Pereira convoca Asamblea General en medio de llamados a control

En paralelo al proceso que adelantan las autoridades, el Deportivo Pereira convocó el pasado viernes a su Asamblea General Ordinaria de Accionistas para febrero de 2026, una cita que cobra especial relevancia en medio de la crisis financiera del club.

🔴 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. pic.twitter.com/seJHbBJiG7 — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) January 24, 2026

En la reunión se revisará la gestión administrativa correspondiente a 2025 y se elegirá a dos nuevos integrantes de la junta directiva, decisiones que se toman en un momento de mayor escrutinio institucional y llamados públicos a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración del equipo.

La convocatoria a la asamblea de accionistas incluye, además, la presentación y aprobación de los estados financieros de 2025, el dictamen del revisor fiscal y el presupuesto para 2026, puntos que adquieren especial relevancia en medio del proceso de reorganización y de los cuestionamientos sobre el manejo financiero del club.