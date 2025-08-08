Publicidad

Suspenden clásicos Santa Fe vs. Millonarios tras hechos violentos en concierto en el Movistar Arena

El Distrito había propuesto que uno de los partidos se disputara fuera de Bogotá, con el objetivo de evitar dos clásicos en menos de una semana en el mismo escenario.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 03:17 p. m.

Luego de los actos violentos registrados en el Movistar Arena en medio de un concierto y que protagonizaron hinchas de Millonarios y Santa Fe el pasado miércoles, la División Mayor del Fútbol Colombia (Dimayor) anunció este jueves la suspensión de los clásicos entre los equipos tradicionales de Bogotá por los cuartos de final de la Copa Betplay y la Liga Betplay Femenina.

De acuerdo con lo informado, la decisión se tomó por la imposibilidad de garantizar la seguridad y logística de ambos partidos, debido a que los dos equipos comparten sede en el estadio El Campín y luego de que ,pese a múltiples reuniones entre la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana, los clubes y la Dimayor, no se logró un acuerdo que permitiera el desarrollo de los encuentros.

El Distrito había propuesto que uno de los partidos se disputara fuera de Bogotá, con el objetivo de evitar dos clásicos en menos de una semana en el mismo escenario. Sin embargo, ni Santa Fe ni Millonarios accedieron a ceder su localía. La falta de consenso obligó a cancelar los encuentros hasta nueva orden.

La Dimayor informó que los partidos quedan oficialmente suspendidos y que trabaja en una nueva programación que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad por lo que, de momento, para estos partidos no hay fecha ni sede confirmada.

