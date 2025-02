Técnico colombiano denuncia intento de extorsión: "Pedían dinero o nos mataban"

En redes sociales se conoció la grave denuncia del director técnico Alexis Márquez, quien relató los momentos de angustia cuando intentaba llegar a una zona rural en Pereira para llevar a cabo actividades sociales con niños.

Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para hacer feliz a menores de edad con el balón, terminó en un intento de extorsión e, incluso, con amenazas contra su vida.



Duro relato de Alexis Márquez



Blog Deportivo entrevistó al técnico, quien detalló lo sucedido, pues contó que en las diferentes llamadas que recibió, estas personas se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc.

"La idea de la reunión era llevar nuestra escuela de fútbol a esa zona rural donde hay niños, entonces nos gusta hacer labor social en el club y no le vimos ningún inconveniente", dijo el DT.

Todo comenzó cuando un empresario se puso en contacto con el club de fútbol de Márquez para establecer una reunión con el fin de promover una labor social en una escuela rural. La reunión estaba programada para las 8:00 de la mañana en una zona alejada de Pereira, aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad. Sin embargo, mientras se acercaban a su destino, recibieron una llamada de un número privado.



Amenaza de los supuestos integrantes de las Farc



La llamada contenía amenazas y es afirmaban que los estaban vigilando, pues sabían el vehículo en el que se movilizaban y enfatizaban en que apagaran los otros celulares y solo usaran un dispositivo para mantener el contacto a través de llamadas.

"Nos dijeron que era de las Farc que teníamos que colaborar con ellos, que dijéramos a que íbamos porque nosotros no teníamos autorización de estar por allá", añadió.

Los extorsionistas exigieron dinero y amenazaron con violencia si no cumplían. "Nos dijeron que si no dábamos la información que necesitaban, nos iban a llevar a una zona boscosa y nos tendrían amarrados (...) A la hermana del compañero del otro profe, a ella sí la llamaron. Le pidieron 12 millones de pesos, que si no los daba nos mataban", relató el entrenador en Blu Radio.



Intervención de la Policía

Afortunadamente, la alerta fue dada a través de la comunicación que mantuvo la esposa de Márquez con su hermano y la Policía llegó en menos de 20 minutos al lugar. Con la ayuda de las autoridades, se pudo cortar la comunicación con los extorsionistas y se les aconsejó denunciar la situación en el Gaula.



Recomendaciones para la comunidad por extorsión

Tras este desagradable suceso, el director técnico envió un mensaje a todas las personas que puedan ser víctimas de intento de extorsión para que denuncien a través de la línea 147 del Gaula de la Policía.