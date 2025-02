Hombre que gastó millonada para "convertirse en perro" conmocionó con polémica iniciativa

El curioso caso de Toco, un joven japonés que se hizo mundialmente famoso al gastar más de dos millones de yenes (unos 12.600 euros) en un traje hiperrealista de Border Collie, continúa generando conversación. Ahora, tras vivir su sueño de "convertirse en perro", expuso un nuevo objetivo: abrir un lugar donde otros puedan experimentar lo mismo y, según lo describió, "convertir sueños en realidad".

Según información de El Confidencial, Toco "no solo consiguió 'ser' un perro a través de su traje, sino que también adaptó su estilo de vida al de este animal". Esto incluye la construcción de una jaula personalizada para su tamaño y su participación en concursos caninos de agilidad. En redes sociales, el joven anunció su innovadora idea.

"Vamos a abrir un zoo donde podrás convertirte en un animal, donde podrás hacer realidad tu sueño", afirmó el medio.

El traje de Border Collie, elaborado con un impresionante nivel de detalle, se desarrolló especialmente para que las proporciones humanas quedaran ocultas entre el pelaje largo y la estructura del perro. En declaraciones a El Confidencial, Toco aseguró: "Me gustan los animales que caminan a cuatro patas y, sobre todo, los animales bonitos... Elegí un Collie porque siempre me han gustado y se ajusta al diseño realista que quería".

La polémica idea de un zoológico humano

El concepto planteado por Toco es, cuanto menos, singular. Quiere abrir un zoológico en Japón donde las personas puedan transformarse en su animal predilecto. Aunque la idea aún no cuenta con un espacio físico para materializarse, según El Confidencial, Toco ya dispone de un "servicio de alquiler" en su sitio web oficial, comenzando con trajes específicos.

Por ejemplo, una persona puede alquilar un disfraz de perro de raza Malamute de Alaska por 240 euros, válido para media jornada, ya sea por la mañana o por la tarde. Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta que se requiere una reserva con al menos 30 días de antelación. Según destaca la página del servicio, aquellos con problemas de "rigidez muscular" podrían enfrentarse a dificultades para moverse con comodidad.

Aunque los clientes puedan disfrutar de esta experiencia, el traje icónico de Toco no está disponible para alquiler. Según el medio, esta obra maestra fue diseñada para Toco con características específicas que simulan con precisión anatómica a un Border Collie, que además, como explicó él mismo, "puede disimular la forma de su cuerpo humano".

Vocación desde la infancia

La fascinación de Toco por convertirse en animal no es algo reciente. En su mensaje compartido redes sociales, él mismo recordó: "He soñado con convertirme en animal desde que era niño, y lo he hecho realidad con este disfraz". Según agregó en declaraciones recogidas por El Confidencial, durante su juventud ya imaginaba cómo sería posible llevar a cabo algo similar: "Pensaba: 'Estaría bien que existiera un servicio en el que pudieras convertirte en animal'. Quizá ahora pueda hacer algo por la gente que piensa como yo".

Aunque su sueño inicial parecía poco convencional, El Confidencial apunta que recursos como el alquiler de disfraces podrían ser el punto de partida para que otros interesados puedan compartir esta pasión. De acuerdo con los planes de Toco, el proyecto apunta a ampliar sus posibilidades, involucrando más animales y servicios para todo aquel que desee vivir este tipo de experiencia.

Controversias y curiosidades

Este proyecto ha despertado tanto curiosidad como debate entre los usuarios de redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos celebran la creatividad de Toco, otros se muestran escépticos sobre el propósito y los costos asociados a la idea de "convertirse temporalmente en animal". Por su parte, plataformas como El Confidencial destacan lo insólito del caso, señalando que "su traje y forma de vivir han logrado captar la atención de muchos alrededor del mundo".

Por ahora, el zoológico es solo un concepto que depende de la aceptación de las reservas de disfraces y el interés del público en general. A pesar de las críticas, Toco continúa desarrollando ideas que exploran los límites entre la identidad humana y animal, como lo demuestra su inversión inicial de 12.600 euros en un traje y su determinación de vivir como un perro.

Mientras tanto, el mundo sigue divisando con curiosidad el desenlace del proyecto de este singular japonés, quien parece dispuesto a transformar su visión tan particular en una realidad global.