Técnico de Atlético Nacional sobre victoria en Cali: "Nuestro trabajo va por buena dirección"

"Felicidad", la palabra que más se escucha en los camerinos de Atlético Nacional luego de la victoria ante América de Cali en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay (3-1). El entrenador William Amaral, por su puesto, es el más feliz de todos porque empieza a responder la confianza de las directivas para que él ocupara el cargo.

“La victoria, crecer ganando es fundamental, aunque sea con dolores, lo importante es que podamos consolidar, convencer a la gente, convencer a un jugador no es fácil. Para enamorar a todos, todos somos fan del buen fútbol, la gente quiere ver eso, el resultado es importante pero también que jueguen bien”, manifestó el técnico de Atlético Nacional.

Y es que Atlético Nacional no solo consiguió la victoria, sino que jugó mejor que el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Deossa, Óscar Perea y Álvaro Angulo consiguieron darle una alegría al cuerpo técnico y a la afición, hecho que para el brasileño crea una unión al interior del camerino pensando en el resto del semestre.

“En estos momentos intentas que el equipo consiga representar el juego, pero no siempre es posible, por el rival, porque las condicionantes son muchas. No es fácil tener el balón, transiciones ofensivas, luego las defensivas. Nosotros lo que entrenamos es algo positivo, por el tiempo de trabajo", añadió.

Publicidad

Por otro lado, la otra figura del compromiso fue Harlen 'Chipi Chipi' Castillo que atajó un penal para evitar que el cuadro escarlata consiguiera aumentar su marcador. Pese a llevarse el foco de atención, el golero le envió un mensaje a su amigo Diego Novoa, guardameta escarlata, por los errores en el compromiso.

“Quiero mandarle un apoyo y una fuerza, el fútbol es difícil, complicado. Esto es así, a veces cometemos errores, no pasamos por momentos buenos (...) “Me pasó a mí en Pereira en un tiempo, que no cogía nada, no tapaba ni las ollas de la casa, como vulgarmente se dice y después hice lo que hice”, puntualizó.