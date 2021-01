Uribe no pudo llegar a un acuerdo económico con Serpa para llegar a Millonarios, dice representante

Luis Serrano, representante de Fernando Uribe, habló en Blog Deportivo de la posibilidad de que el delantero vuelva a vestir la camiseta de Millonarios.

“El jugador sí tenía todas las intenciones de llegar a la institución, él mismo me dijo que quería acercarse, llamar y proponer, yo le di libertad para que el directamente manejara esa situación”, comentó Serrano.

Dice el representante que el mismo Uribe le manifestó que no pudieron llegar a un acuerdo. “Él estaba manejando todo con Gustavo Serpa, me imagino que por toda la situación de la pandemia, y no pudieron acercarse a ese tema económico”.

Sobre el futuro del jugador expresó que están mirando otras opciones, ya que durante el trámite que se intentó hacer con Millonarios, dejaron escapar dos ofertas.

Finalmente, afirmó que desde Colombia no ha llegado ninguna oferta formal por Uribe.