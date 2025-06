"Va a ser muy agradable": Felipe Pardo, exjugador del DIM previo a la final vs. Santa Fe

El exjugador de Independiente Medellín Felipe Pardo, se refirió a la gran final que disputarán este domingo el DIM y Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot, un duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

Para Pardo, la final promete ser un gran espectáculo y un momento especial para los hinchas y jugadores: "Es una final abierta, muy importante para el DIM porque está en su casa, con su gente, que apoya en las buenas y en las malas y es una de las más grandes del país por el sentimiento hacia su equipo, pero Santa Fe es uno de los mejores visitantes. Va a ser una final muy agradable", afirmó el exfutbolista antioqueño.

El atacante recordó además cómo vivió estas instancias durante su etapa como jugador del poderoso y confesó que, más allá de lo futbolístico, los rituales previos también juegan un papel clave. "Varios compañeros tenían rituales: Choronta, hasta el mismo profe Leonel, que le rezaba a la virgen de la que es devoto; él ponía unas cosas en el último baño y se metía a rezar y eso le funcionó. Todo eso es muy personal, si lo haces y te llena de confianza, ¿por qué lo vas a dejar de hacer?", relató.

Pese al empate (0-0) en la ida, Pardo insistió en que las finales se definen por los detalles y la concentración: "El que mejor haga las cosas se va a quedar con el campeonato. Puede que sí, pero la final es un partido diferente, no tiene nada que ver con el torneo. Si en los primeros 90' no pudiste concretar, se empezó a trabajar en esa situación, porque queda el último partido y hay que estar fuerte para eso, intentando no dudar. Hay que estar concentrados, eso es lo que marca la diferencia en una final", aseguró.

Pardo también elogió a Hugo Rodallega, goleador de Santa Fe y uno de los jugadores a tener en cuenta: "Rodallega es un jugadorazo, por algo tiene la carrera que ha hecho y es el goleador del torneo, no es casualidad que sea el jugador que es, te hace goles de todas las facturas. Medellín tiene a sus centrales en un gran nivel y tienen que estar concentrados, porque si se la dejen, te la mete", advirtió.

Respecto al ataque del Medellín, destacó que no depende de un solo hombre: "En Medellín la cuota goleadora es todo el equipo, todos han hecho goles: León, Londoño, Chaverra... Lo que falta de pronto es la última tranquilidad en las 16.50, pero Medellín es un equipo muy vertical, que está muy completo porque ya entendió la idea de juego del técnico y eso es importante para desequilibrar un rival como Santa Fe", explicó.

Por último, el exjugador del DIM resaltó el trabajo del técnico Alejandro Restrepo, quien ha sabido generar confianza en la plantilla: "El profe Restrepo representa seguridad y creo que confianza hacia el jugador, él se siente un jugador más, según he podido conversar con algunos compañeros, es un amigo más", concluyó.

El juego decisivo se disputará este domingo en el Atanasio Girardot a partir de las 6:00 de la tarde, en un estadio que se espera con lleno total.