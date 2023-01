Video: hinchas de Atlético Nacional protestaron a las afueras del estadio Atanasio Girardot

Este sábado, 14 de enero, en el marco de la 'Noche Verdolaga' la afición de Atlético Nacional llegó al estadio Atanasio Girardot, pero no para ver el encuentro ante Alianza Lima, sino para protestar de forma pacífica en contra de los directivos.

Las barras de Atlético Nacional se agruparon alrededor del estadio Atanasio Girardot para cantar y colocar imágenes en contra de la actual directiva del club paisa, que, según ellos, está incumpliendo con el proyecto deportivo del club.

Cabe recordar que meses atrás, Atlético Nacional confirmó la llegada de Paulo Autuori al banco verdolaga con el fin de hacer una gran presentación en esta edición de la Copa Libertadores; sin embargo, la sálida de varios jugadores causó molestias en la afición verdiblanca.

A esta hora las barras organizadas de @nacionaloficial y hinchas realizan protesta pacífica a las afueras el Atanasio Girardot @LDSoficial pic.twitter.com/mNy1xYqD5e — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 15, 2023

"Aquí está la hinchada, directivos dónde están", fue el cántico que entonó la afición de Atlético Nacional a las fueras del estadio Atanasio Girardot.

Para esta temporada 2023, Atlético Nacional presentó nuevos jugadores: Cristián Zapata, Sergio Mosquera, Juan Felipe Aguirre, Francisco Da Costa y Jader Gentil.

En rueda de prensa este viernes, 6 de enero, el entrenador respondió a la ola de críticas que rodean el ambiente en los vestuarios de Atlético Nacional, en especial, por la falta de fichajes, que según algunos hinchas, no está a la altura del reto que tendrá el club en 2023.

“Uno de mis objetivos es abrir espacios para los jugadores de la formativa que tengan una madurez y que nos aporten a la idea, a mí no me importan los nombres, yo necesito jugadores que llenen los requisitos básicos: calidad técnica, nivel competitivo y fortaleza mental”, indicó Autuori.

Autuori expresó que siente su plantilla es ideal para los retos que tiene el club, pero no niega que si llegara otro jugador sería de gran ayuda. No obstante, el trabajo a hacer, según él, es darle desarrollo a los más jóvenes, en especial, a esos que tienen apetito y no hambre, porque el que tiene lo primero nunca deja de buscar, el segundo siempre se conforma.

