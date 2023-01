Paulo Autuori, el plan con Atlético Nacional para 2023: "Quiero jugadores con apetito, no de nombre"

Faltan pocos días para que regrese la Liga BetPlay, por lo que en Atlético Nacional terminan de ajustar detalles con el brasileño Paulo Autuori contando con nuevos nombres como Cristian Zapata, Francisco Da Costa, Juan Felipe Aguirre y Sergio Mosquera para la temporada 2023.

En rueda de prensa este viernes, 6 de enero, el entrenador respondió a la ola de críticas que rodean el ambiente en los vestuarios de Atlético Nacional, en especial, por la falta de fichajes, que según algunos hinchas, no está a la altura del reto que tendrá el club en 2023.

“Uno de mis objetivos es abrir espacios para los jugadores de la formativa que tengan una madurez y que nos aporten a la idea, a mí no me importan los nombres, yo necesito jugadores que llenen los requisitos básicos: calidad técnica, nivel competitivo y fortaleza mental”, indicó Autuori.

Autuori expresó que siente su plantilla es ideal para los retos que tiene el club, pero no niega que si llegara otro jugador sería de gran ayuda. No obstante, el trabajo a hacer, según él, es darle desarrollo a los más jóvenes, en especial, a esos que tienen apetito y no hambre, porque el que tiene lo primero nunca deja de buscar, el segundo siempre se conforma.

“Cuando hablamos de abrir espacio a los jóvenes no quiere decir que vamos a tener 10 jugadores juveniles de titulares. Pero si hay jugadores como Óscar Perea y Brahian Palacios que van a sumar minutos porque reúnen esos requisitos básicos”, aseguró.

Por otro lado, el timonel verdolaga confirmó su deseo de contar con Brayan Rovira y de poder darle más minutos a Tomas Ángel después de quedar por fuera del Campeonato Sudamericano Sub-20.

“Estoy satisfecho pero la construcción de la plantilla no está cerrada. Si se tiene la oportunidad de traer a alguien importante que venga a aportar, no nos vamos a cerrar esa posibilidad”, finalizó.

