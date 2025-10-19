Video: pelea entre hinchas deja un herido en pleno clásico vallecaucano en estadio Deportivo Cali

Este hecho se registró en la tribuna ‘Oriental Sur’ del estadio de Palmaseca en medio del partido entre el Deportivo Cali y el América, el cual definía la continuidad de estos equipos en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.

La pelea se habría desatado cuando algunos hinchas del equipo azucarero atacaron a otro aficionado, acusándolo de ser un infiltrado del equipo rival, iniciando la agresión en la que el hombre finalmente resultó con múltiples golpes y heridas.

A través de videos compartidos en las redes sociales se puede ver cómo la Policía intenta escoltar al hincha agredido fuera de la gradería, mientras los demás aficionados continúan atacándose entre sí.

La situación se tornó aún más tensionante teniendo en cuenta que el partido finalizó con el triunfo del América de Cali de 2 - 0, hecho que desató la furia de la hinchada azucarera. Incluso algunas personas le lanzaron monedas al arquero del América, Jorge Soto para agredirlo.

Por el momento la Dimayor aún no ha decidió qué sanción se le impondrá al equipo verdiblanco tras el incidente. El Deportivo Cali aún no se ha pronunciado al respecto.