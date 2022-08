Yeison Gordillo y por qué no llegó a Santa Fe: "Los tiempos no ayudaron"

Yesion Gordillo, reciente refuerzo del Junior de Barranquilla, aclaró en una rueda de prensa la razón por la cual no se concretó su llegada a Independiente Santa Fe , club en el que ganó la Copa Sudamericana del 2015 y con el que estuvo en continuas conversaciones para volver al fútbol colombiano.

"Tenía todas las intenciones de llegar al equipo bogotano, por ahí los tiempos no nos ayudaron y gracias a Dios se me presenta una oportunidad a los dos días de venir a Junior, una oportunidad que estaba buscando hace muchos años y no la podía dejar pasar", dijo.

🏃🏻‍♂️ El día de hoy, el centrocampista Yeison Gordillo realizó su primer entrenamiento como jugador de nuestro equipo. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/v6iBuH0ngq — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 20, 2022

Publicidad

Vale recordar que Gordillo estaba esperando un documento por parte de su exequipo San Lorenzo, de Argentina, para finiquitar el conflicto económico que tenía y a partir de ese momento tomar una decisión para elegir el equipo en el cual continuar su carrera.

De hecho, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, estuvo conversando con Gordillo para que volviera al club, pero finalmente las negociaciones no terminaron de la mejor manera y el mediocampista de 30 años firmó con el conjunto 'Tiburón'.

"Si estoy acá es porque los directivos como el cuerpo técnico dieron el aval. Solo me queda ponerme a punto y aportarle al equipo", añadió.

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte con Entretiempo