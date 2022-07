"Yo solicité cambiar de aires": Daniel Cataño sobre su paso de Tolima a Millonarios

Daniel Cataño, exjugador del Deportes Tolima , explicó en diálogo con Blog Deportivo que fue él quien le solicitó al conjunto 'pijao' un cambio de aires de cara al segundo semestre, para el cual llegó a Millonarios.

"Yo solicité cambiar de aires. Era el momento de dejar la institución, ya llevábamos cuatro años. Me acerqué a las directivas, expresé mi sentir y el de mi familia, ellos también buscaron la oportunidad y se llegó a un buen negocio con Millonarios", indicó Cataño al respecto.

"Cuando presento la solicitud de salir, me quedaba un año de contrato, Tolima no quería dejar irme libre, que lo traté, pero no lo querían hacer así. Entonces la oportunidad fue en Millonarios, para terminar de cumplir el contrato", complementó.

Preguntado sobre si tuvo otras oportunidades diferente a la de Millonarios, el centrocampista afirmó que él no estaba "en un momento para ir a cualquier lugar" debido a que las expectativas que tiene, misma razón por la que "esperaba un equipo grande y competitivo como Millonarios".

Sobre Alberto Gamero, técnico de Millonarios, indicó que ya lo conoce cuando ambos coincidieron precisamente en el Tolima. Sin embargo, dejó en claro que se ha "ido acoplando a la manera de trabajar" que, dijo, es "totalmente diferente" a la que tenían en el equipo 'vinotinto y oro'.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: