Abogado explica en qué consiste la demanda que busca bloquear contrato de Messi en PSG

Juan Branco, abogado que presentó una demanda judicial en la justicia francesa sobre la contratación de Messi al Paris Saint Germain por la violación al ‘fair play’ financiero en la Liga de Francia, habló en Blog Deportivo sobre sus argumentos y el tiempo que tiene la justicia para dar un fallo en este caso.

El abogado señaló que no “están atacando al Paris” sino que la Ligue 1 no acepte ese contrato por el desequilibrio que hay en el club entre gastos e ingresos tras las importantes contrataciones que ha incorporado el PSG.

“La demanda está vigente, porque lo importante para nosotros es la homologación del contrato por la liga del fútbol profesional francesa y no la firma del contrato del Paris Saint Germain con Messi. No atacamos al PSG sino a la liga francesa por no aplicar las sanciones contra el Paris”, detalló.

Según explicó Branco, el PSG tiene una restricción hasta el 2023 para cumplir con las normas del ‘fair play’ financiero tras unas votaciones que se realizaron en el 2019.

“Esto crea una distorsión de competencia. El Barcelona no pudo renovar a Messi, pero el Paris Saint Germain, que tiene peores números que el Barca, aprovechó la situación para recuperar a Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, mañana puede ser Pogba. Una situación que no es sana”, añadió.

Asimismo, informó que quedan 30 horas para que la justicia francesa se pronuncie sobre este caso, pues vale la pena recordar que la Ligue 1 no ha recibido el contrato por parte del PSG.

