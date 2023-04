Alejandro Restrepo, DT de Pereira: “Muy dolidos por la forma en la que perdimos contra Boca"

El director técnico del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, estuvo a punto de hacer una hazaña con su equipo en su visita a Boca Juniors por la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero en los últimos minutos el xeneize revirtió el marcador.

El conjunto matecaña se fue en ventaja con el gol de Esteban Fory (76), sin embargo, llegó el tiempo de adición y Boca aprovechó para darle vuelta al marcador con Luis Advíncula (89) y Alan Varela (90+9)

“Muy dolidos por la forma en la que perdimos el partido, sentimos que hicimos un buen juego, especialmente en el primer tiempo. Perderlo así, en los 12 minutos de adición, con un jugador menos, duele mucho. Merecíamos un poco más”, dijo en Blog Deportivo.

Sobre el tiempo de adición que decidió agregar el árbitro central en La Bombonera, Restrepo indicó que lo sorprendió y le pidió al cuarto juez una explicación, pero este no supo dársela.

“Me sorprendió, le pedí al cuarto árbitro la explicación y no supo dármela. No habían revisado ninguna vez el VAR y la atención a los jugadores no habían sido muchas, creíamos que la adición era para cinco minutos”, añadió.

Gol anulado de Quintero

Vale recordar que, en el primer tiempo, el Pereira se fue en ventaja con un gol de cabeza del central Juan Quintero, pero luego fue anulado por una sujeción entre otro futbolista del matecaña con un jugador de Boca.

“Son jugadas que pasan en muchos partidos, algunas veces se sancionada y otras no (…) Hubo muchas jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo de juego; queda la sensación de haber competido bien, en un estadio que intimida a muchos. Seguiremos trabajando”, añadió.

Pese al resultado, Alejandro Restrepo resaltó el carácter que tuvieron sus dirigidos desde el primer minuto en el partido del torneo internacional, pues estuvieron a punto de hacer historia en esa competición.

"(Resaltó) la jerarquía que el equipo tuvo. En la primera parte se crearon cuatro situaciones claras, dominamos el balón en varias partes del partido. En los últimos minutos no se logró el objetivo que era algo histórico, porque era el primer equipo colombiano en ganarle a Boca en la Libertadores”, concluyó en conversación con Blu Radio.

El próximo partido de Pereira en la Libertadores será en condición de local contra Monagas el 4 de mayo.

