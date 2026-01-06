En vivo
Argelia sigue con la ilusión y avanza a cuartos de la Copa de África, ¿a quién enfrentará?

Argelia sigue con la ilusión y avanza a cuartos de la Copa de África, ¿a quién enfrentará?

Esta selección vuelve a cuartos luego de que en las dos últimas ediciones no pasaran de la fase grupos. La última vez que fueron campeones fue en 2019.

