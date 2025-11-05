En vivo
Bus que transportaba a hinchas del Barcelona se encendió: todo quedó en video

Un bus que llevaba a hinchas del Barcelona se incendió en carretera; las llamas cubrieron el vehículo en cuestión de minutos.

