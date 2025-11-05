Bus que transportaba a hinchas del Barcelona se encendió: todo quedó en video

Previo al duelo entre Brujas (Bélgica) y FC Barcelona (España) por la UEFA Champions League, los hinchas blaugranas vivieron un momento de tensión cuando se desplazaban hacia el estadio Jan Breydel en Bruselas, pues el bus que los transportaba se incendió en plena vía y tuvo que ser auxiliado con urgencia por las autoridades locales.

Brujas vs. FC Barcelona // Foto: AFP

Fuerte video del incendio del bus de hinchas del Barcelona

Un video compartido en redes sociales por Sport y El Chiringuito, medios de comunicación en España, mostró los momentos de tensión que vivieron los hinchas por esta situación, en especial la fuerte llama que generó una fuerte nube de humo en la zona, mientras las autoridades apoyaban la situación.

Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y solo dejó daños materiales. Afortunadamente el rápido accionar de las autoridades permitió la evacuación oportuna de los hinchas catalanes del bus, que no presentaron heridas, pero sí algunas afectaciones por el humo generado por el incendio.

“Una persona habría sido detenida por las autoridades belgas. Por suerte para la mayoría, todo quedó en un susto el resto de los 1.300 aficionados del Barça, formados principalmente por socios y peñistas que viajaron para acompañar al equipo, no tendrán problemas para animar a los suyos en Bélgica”, indicaron desde Sport por lo sucedido previo a este encuentro por la Champions League.



🚨| BREAKING: One of the buses that was supposed to carry the travelling Barça fans to the stadium has caught fire 😦 pic.twitter.com/UJc11Ys8ud — forblaugrana (@forblaugrana) November 5, 2025

El club se pronunció por lo sucedido

A través de redes sociales, el club confirmó que el incendio se generó por el uso de bengalas al interior del vehículo y cancelaron el servicio de transporte gratuito al estadio.

“El club informa a todos sus aficionados en el Estadio Jan Breydel de Brujas que el servicio gratuito de autobús lanzadera de regreso al estadio, cortesía del Club Brujas, ha sido suspendido debido al incidente con bengalas ocurrido antes del partido. Por lo tanto, deberán regresar por sus propios medios”, indicaron.