Colombia debutó en los Olímpicos con empate a 2 frente a Suecia

Colombia retornó a los Juegos Olímpicos 24 años después de su última presencia con un empate a dos en Manaos ante Suecia en un complicado estreno en Río 2016 en el que al menos salvó un empate gracias a Teófilo Gutiérrez y Dorlan Pabón.



El siempre complicado debut podía haber sido mejor pero también peor para Colombia. El cuadro cafetero, que comenzó bien, sufrió la remontada y la reacción de los suecos y tuvo el partido muy cuesta arriba. Un punto, gracias a los tantos de Teo y Dorlan, puede ser bueno a falta de los partidos ante Japón y Nigeria.



Los colombianos, que como los suecos no participaban en unos Juegos desde Barcelona'92, deberán esperar para ganar un partido olímpico. No lo hacen desde que vencieron en Moscú'80 a Nigeria



Todo lo que eran buenos pronunciamientos y optimismo con un inicio esperanzador se transformó en dificultad e incapacidad colectiva para evitar que el cuadro nórdico remontara el choque.

Colombia comenzó mejor al resguardo de la velocidad de Dorlan Pabón, jugador del Monterrey mexicano que militó entre otros equipos en el Betis y el Valencia españoles, y la jerarquía de su estilete ofensivo y capitán.



Entre ambos fabricaron a los 17 minutos el primer tanto del partido. Pabón sirvió a Teo Gutiérrez con rapidez y precisión superó a Andreas Linde.



Pero Suecia, campeona olímpica en Londres'48, poco a poco se desperezó. Arrebató poco a poco el balón a Colombia y comenzó a crecer, mientras que el cuadro tricolor empezó a crecer y CristianBonilla apareció más de la cuenta, en cambio el portero el cuadro de Carlos Alberto Restrepo no pudo evitar que las tablas llegaran poco antes del intermedio con un zapatazo desde fuera del área de Mikael Ishak que entró por su escuadra derecha.



Pareció ser uno de esos goles calificados como psicológicos, porque el crecimiento de Suecia se reprodujo tras el paso por los vestuarios. Colombia, algo atolondrada y sin protagonismo, no podíarecuperar las riendas del choque y sufrió el segundo e importante mazazo con el 1-2 (m.62), obra de Astrit Ajdarevic al aprovechar un rechace de Bonilla tras un potente disparo de Robin Quaison.



Quedaba tocada la selección colombiana, superada con cierta nitidez por Suecia. Restrepo movió el banquillo y le dio resultados.



La entrada de Kevin Balanta y Harold Preciado reactivó a los cafeteros. Recuperó, con fe, el control y además se encontró con un penalti en cierto modo afortunado por una mano de Joakim Nilsson cuando trataba de tapar a Preciado. Pabón no desperdició una ocasión tan importante y firmó el 2-2 a falta de un cuarto de hora.



Ambos equipos pudieron desnivelar la balanza en los últimos minutos del partido, pero ambos guardametas lo impidieron y acabaron por 'pactar' unas tablas que sin ser el mejor resultado puede ser bueno para ambos cuadros, aunque les obliga a no fallar en los dos restantes partidos de esta fase.