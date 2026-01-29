En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia se despide de la Copa América de futsal tras empate ante Chile

Colombia se despide de la Copa América de futsal tras empate ante Chile

La tricolor necesitaba un triunfo para poder seguir su camino en la competencia internacional, pero no fue posible.

Publicidad

Publicidad

Publicidad