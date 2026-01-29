Colombia se despide de la Copa América de futsal tras empate ante Chile

Acaba la participación de la Selección Colombia en la Copa América de futsal. El conjunto tricolor debía ganarle a Chile para avanzar en la competencia; sin embargo, el resultado final fue un empate 2-2. Todo indicaba que la tricolor iba a conquistar su primera victoria, pero, faltando 30 segundos para el pitazo final, los chilenos consiguieron igualar el partido.

Los goles para Colombia los marcaron Cristian Neme y Felipe Echavarría. Por el lado chileno, anotaron Bernardo Araya y Tomás Chacón.

El camino de la Selección Colombia en la Copa América empezó con un empate frente a Brasil, la selección favorita al ser la que más copas ha conquistado. Posteriormente perdió contra Venezuela y hoy el empate no le alcanzó. Colombia terminó en el tercer puesto y el próximo domingo jugará por el quinto puesto contra el tercero del Grupo A.

Finaliza el cuarto partido de nuestra Selección Colombia Masculina Mayores de Futsal en la Copa América 2026 🆚 🇨🇱



🇨🇴 2-2 🇨🇱#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/2XB2PRH4L1 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 29, 2026

Hoy también jugaron Brasil y Venezuela, equipos que ya estaban clasificados. Venezuela aseguró su clasificación después de ganarle a Bolivia en la cuarta fecha, mientras que, con el empate entre Colombia y Chile, por número Brasil ya estaba clasificada. En lo que respecta al Grupo A, lo lidera Argentina y lo sigue Uruguay; ambas selecciones tienen 7 puntos.