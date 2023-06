“¿Cómo es?”: Messi se ríe al intentar hablar mandarín en China en plena entrevista

Un momento de humor se vivió en plena entrevista que le hicieron al campeón del Mundo Lionel Messi antes del partido amistoso entre Argentina y Australia, encuentro que se disputó en China.

En una de las tantas entrevistas que dio el nuevo jugador del Inter Miami, a Messi lo pusieron a hablar en mandarín, lo que puso en aprietos a la estrella de fútbol, pero las risas y el buen humor no faltaron por parte del rosarino.

A Messi le pidieron que dijera en mandarín la frase “Feliz festival del bote del dragón”, a lo que el argentino tuvo que preguntarles a los entrevistadores cómo se pronunciaba para poder cumplir con las expectativas de los presentes y de quienes seguían la señal en vivo.

Messi de demoró un poco en repetir la frase en mandarín, pero eso no impidió los aplausos de los presentadores y la risa del argentino al cumplir el objetivo en uno de los idiomas más difíciles de aprender.

"¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES?" 🤣 Messi intentando hablar en chino: ¡imperdible! pic.twitter.com/kgIYjR5iFD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

Publicidad

Messi, luego de la victoria de Argentina

Leo Messi, que este jueves abrió la victoria de Argentina sobre Australia en partido amistoso disputado en Pekín con el gol más rápido de su carrera, insistió en que no es momento en mirar el próximo Mundial, si lo va a jugar o no, sino "pensar en lo que se viene".

Tras el encuentro, disputado en el estadio de los Trabajadores de la capital china, el capitán de la Albiceleste, vigente campeona mundial, recaló que lo que dijo (Qatar 2022 podría haber sido su último mundial) "es normal por edad y por tiempo".

"Es difícil que se dé, pero bueno, como dije recién, disfruto el momento, el día a día, el estar acá. Ahora vienen partidos de Eliminatorias y de Copa América. Es ir muy lejos pensar en el próximo Mundial cuando recién terminamos uno", señaló.

Publicidad

"En la selección buscamos disfrutar el día a día. Durante los últimos dos años me costó bastante porque no estuvo como me hubiera gustado. Ahora, quiero pensar en lo que se viene. Como dije, ahora empieza un ciclo nuevo. Esto sigue, no nos podemos quedar con lo que ya pasó. Hay que disfrutar de cada reencuentro", añadió Messi, quien reconoció que el amistoso ante los 'Socceroos' "fue complicado jugar por el calor y la humedad" pero que siguen "con la misma idea".

Le puede interesar: